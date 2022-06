Basiglio (MI) – Basta parcheggio da Far West. Si punta sullo “Smart”

Ultimo aggiornamento il 4 Giugno 2022 – 17:12

Basiglio (4 giugno 2022) – Per rispondere ai tanti cittadini che da tempo chiedono una soluzione al

parcheggio selvaggio e il potenziamento della sicurezza nei pressi dell’area commerciale, prosegue il

confronto sullo “Smart Park”, che era stato ideato prima della crisi pandemica e aveva dovuto cedere

il passo alle varie emergenze causate dal Covid.

Il progetto proposto prevede l’utilizzo regolamentato del parcheggio di piazza Marco Polo, dove

sostano (o dovrebbero) soprattutto coloro che si recano nei negozi dell’area commerciale. Allo stesso

tempo, permetterà di incrementare il numero di posti auto nella zona, passando dagli attuali 570 a

607.

«È un’idea i cui dettagli non sono ancora del tutto definiti – precisa il sindaco Lidia Reale – perché si

sta seguendo un iter di condivisione e di costruzione comune. Dopo avere raccolto alcune

osservazioni, infatti, lunedì 6 giugno, alle ore 11, ci confronteremo con i commercianti di piazza

Marco Poco, che sono tra i diretti interessati».

Le ipotesi formulate dagli specialisti incaricati prevedono che il servizio possa essere organizzato con

un accesso gratuito per usufruire dei servizi commerciali che operano nell’area. Scoraggiando però le

soste troppo lunghe.

«Nei giorni scorsi, alcuni hanno deciso in modo strumentale – evidenzia l’assessore con delega alla

smart-city Marco Vicamini – di diffondere delle notizie false. Come quella che l’obiettivo sarebbe di

fare cassa. Se l’intenzione fosse stata quella, avremmo previsto il pagamento obbligatorio dal primo

minuto. Si può lasciare tutto così com’è? Noi non intendiamo rimanere immobili di fronte alle

richieste della cittadinanza e comunque una soluzione andrà individuata. Con il progetto ‘Smart Park’

– precisa l’assessore – ci sarà un ampio margine gratuito di tempo per poter sbrigare le commissioni.

E si garantirà un monitoraggio puntuale e costante di tutta l’area e della zona circostante con

dispositivi di intelligenza artificiale. Perché intendiamo intervenire concretamente anche sul fronte

della sicurezza».

Il progetto dello “Smart Park” prevede, tra l’altro, l’installazione di pannelli che indicheranno la

disponibilità di posti in piazza Marco Polo e indirizzeranno gli automobilisti anche nelle altre

numerose aree di sosta presenti nelle vicinanze. È inoltre prevista l’installazione di telecamere sia di

tipo panoramico, sia in grado di leggere le targhe.

Il sistema “Smart Park” si basa su piattaforme e componenti di ultima generazione che garantiscono

la possibilità di variare nel tempo le regole di funzionamento in base all’esperienza vissuta dagli

utenti.