Evento alla Società Umanitaria: DALL’EDUCAZIONE FINANZIARIA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO

Il Generale Camillo de Milato, Presidente della Fondazione Asilo Mariuccia, si fregia di avere sperimentato il primo progetto di Educazione Finanziaria a favore delle proprie ospiti

di Principia Bruna Rosco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2022 – Il 30 maggio 2022 presso la Società Umanitaria in Via San Barnaba, 48 di Milano si è tenuto un interessante evento di beneficenza più unico che raro: “Dall’educazione finanziaria alla realizzazione di un sogno!”.

Nell’osservare da oramai dieci anni le ospiti della Fondazione Asilo Mariuccia ho trovato donne meravigliose con un passato difficile che aveva segnato il loro passato, il loro presente e, se non fossero state accolte dalla Fondazione Asilo Mariuccia, avrebbe potuto influenzare il loro futuro.

E’ un progetto che richiedeva l’ausilio e il supporto di donne speciali che potessero dar loro le coordinate per giungere ad un punto significativo di professionalità.

Sono donne di grande professionalità, donne che fanno parte di un gruppo di volontarie, dell’alta finanza, chiamato INCLUSIVE FINANCE: Paule Ansoleaga Abascal, Simonetta Cristofari e Giovanna Antida Circolo, Alina Di Biase, Vanessa Orlarey, Valentina Villa e Viviana Quevedo sono le professioniste del settore che a novembre 2021 hanno dato vita al percorso di Educazione Finanziaria per un gruppo di 10 donne ospiti di Fondazione Asilo Mariuccia Onlus (Fondazione senza scopo di lucro che opera dal 1902, esclusivamente per fini di solidarietà sociale offrendo assistenza socioeducativa a donne e minori in difficoltà).

Queste volenterose donne speciali, munite tutte di un gran cuore, sono state tutte protese a far realizzare il sogno che ogni donna tiene in serbo nel cuore.

Queste magnifiche Imperatrici hanno preso per mano le donne della Fondazione Asilo Mariuccia e hanno iniziato un percorso di formazione che le permetterà di andare avanti, di INVESTIRE nel proprio futuro, di crescere, non solo lavorativamente ma anche come persone, aumentando la propria autostima per acquisire autonomia.

Il percorso si è dimostrato molto interessante, in particolare per lo spessore umano delle volontarie che hanno avvicinato le nostre ospiti con grande delicatezza e riservatezza, puntando sulla necessità di implementare le loro conoscenze economico/finanziarie per una miglior gestione della loro vita e della loro famiglia, una volta uscite dalla Fondazione.

Nel giro di cinque incontri sono state in grado di offrire così tanti stimoli e spunti, da aver spostato il tema del percorso formativo verso una possibile esperienza di microimprenditorialità e fatto emergere i talenti e i desideri di ognuna delle donne presenti.

Il progetto è diventato occasione di apprendimento di business plan, di collaborazione, di rendicontazione economica, di conoscenza degli aspetti gestionali ed economici che stanno dietro ad un evento di questo tipo, per consentire alle donne coinvolte di apprendere le competenze necessarie.

All’evento “Noi Donne che Sogniamo” hanno partecipato più di 170 persone che hanno donato con il cuore, credendo fermamente in questo progetto.

Una serata bellissima coronata dall’atmosfera dei Chiostri di San Barnaba e come madrina d’eccezione Diana De Marchi, Consigliera Comunale e Presidentessa Commissione Pari Opportunità Comune di Milano.

Una splendida accoglienza da parte della Società Umanitaria e del Presidente Alberto Jannuzzelli che ha dato un caloroso benvenuto a tutti gli ospiti e ai volontari.

Un buffet ricco di pietanze, dolci e beverage multietnici. Un sottofondo musicale pieno di patos e un pittore speciale, Pietro De Seta, che ha donato la sua arte mettendo in palio il suo quadro per la lotteria dell’evento di beneficenza.

