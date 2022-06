Il Presidente Mattarella nei Giardini del Quirinale aperti a persone con fragilità

Ultimo aggiornamento il 5 Giugno 2022 – 0:10

(mi-lorenteggio.com) Roma, 4 giugno 2022 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato nel pomeriggio i circa 2.300 cittadini che hanno visitato i Giardini del Quirinale in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Quest’anno la consueta apertura al pubblico dei Giardini è stata dedicata alle persone con fragilità rappresentate dalle associazioni a carattere nazionale.

L’individuazione degli ospiti è stata curata dalla Regione Lazio, da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

In collaborazione con il Miur sono stati invitati alcuni bambini profughi dall’Ucraina che frequentano l’Istituto comprensivo “W.A. Mozart” di Roma, protagonisti di un percorso di integrazione e inclusione sociale.

Inoltre, con la consulenza dell’Istituto Sant’Alessio, Azienda di Servizi per persone con disabilità visiva, è stato organizzato nei Giardini un percorso sensoriale per ipovedenti e non vedenti.

L’Inno italiano e altri brani musicali sono stati eseguiti dalla Banda Interforze.

In un’area dei Giardini sono state esposte moto storiche in dotazione al Reggimento Corazzieri (Moto Guzzi Astore, Falcone Sport, V7) e autovetture presidenziali (Lancia Flaminia 335, Lancia Aurelia e Maserati).