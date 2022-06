Ultimo aggiornamento il 5 Giugno 2022 – 0:07

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 giugno 2022 – Un incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.40, nel polo fieristico, nella zona Porta Cargo 3, nel padiglione 1. Un uomo di 64 anni, per cause in fase di accertamento, è caduto dalla scala, riportando gravi ferite. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, il ferito dopo le prime cure è stato trasportato all’ospedale Sacco di Milano, in codice rosso, dove è deceduto.

V. A.