REFERENDUM GIUSTIZIA, CECCHETTI (LEGA): “OGGI E DOMANI OLTRE 400 GAZEBO LEGA NELLE PIAZZE LOMBARDE”

Ultimo aggiornamento il 4 Giugno 2022 – 23:39

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2022 – “Anche in questo fine settimana la Lega è presente nelle piazze lombarde, oggi e domani, con oltre 400 tra banchetti e gazebo, per proseguire la campagna tesseramento del 2022, ma soprattutto per informare i cittadini sul tema del prossimo referendum sulla giustizia del 12 giugno e sui cinque quesiti referendari, distribuendo volantini e materiale informativo per permettere a ogni cittadino di farsi una propria idea su come votare. Abbiamo organizzato dibattiti e convegni sul referendum in ogni provincia lombarda, siamo nelle piazze lombarde con 400 gazebo: stiamo facendo di tutto per infrangere il muro del silenzio costruito attorno al referendum sulla giustizia del prossimo 12 giugno.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.