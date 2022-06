CASA. I COMUNI DI MILANO, BASIGLIO E VIMODRONE INCONTRERANNO INVESTIRE SGR S.P.A. PER CONFRONTARSI SUL FUTURO DEGLI INQUILINI DEGLI IMMOBILI EX ENPAM

Ultimo aggiornamento il 5 Giugno 2022 – 13:13

Milano, 5 giugno 2022 – Si terrà il prossimo 22 giugno l’incontro tra i rappresentanti dei comuni di Milano, Basiglio, Vimodrone e Investire Sgr s.p.a., operatore del risparmio gestito che detiene la proprietà di diversi immobili acquistati da Fondazione Enpam, l’Ente Nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri.



I tre comuni desiderano aprire un tavolo di discussione con la nuova proprietà per cercare soluzioni, in modo particolare, per i molti residenti che vivono da decenni in affitto negli stabili ex Enpam e non possono, per diverse ragioni, acquistare l’appartamento dove vivono.



All’incontro sono stati invitati anche i Municipi 4, 5 e 8 di Milano, territori in cui insiste parte degli immobili ex Enpam.



L’auspicio è che, come per la vicenda che ha interessato le 210 famiglie residenti negli stabili di proprietà di Reale Mutua in via Tolstoj al Giambellino, si possa avviare un proficuo confronto per il mantenimento dei contratti d’affitto per i residenti. Per i tre comuni coinvolti il mancato rinnovo delle locazioni potrebbe causare infatti gravi problemi di natura sociale.