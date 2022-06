Ultimo aggiornamento il 5 Giugno 2022 – 13:30

(mi-lorenteggio.com) Boffalora Sopra Ticino, 5 giugno 2022 – Stamattina, intorno alle ore 10.45, lungo la SS 11, un uomo di 52anni, per cause in fase di accertamento, è caduto dalla bici. Soccorso dal personale medico, atterrato, con l’elisoccorso, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Redazione