(mi-lorenteggio.com) Varese, 5 giugno 2022 – Sono 100 gli interventi dei Vigili del fuoco per le forti piogge che hanno colpito la provincia: in modo particolare Laveno e Cittiglio. Bloccata dagli alberi la strada per un rifugio nella frazione montana di Vararo, esondato un torrente a Casalzuigno (in foto).

