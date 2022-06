Ceriano – Ottima partecipazione alla festa del Villaggio Brollo

Ultimo aggiornamento il 6 Giugno 2022 – 20:55

Si è conclusa la scorsa settimana l’edizione 2022 della Festa della “Madonna dei Lavoratori” promossa dalla Parrocchia “Madonna del Carmine” del Villaggio Brollo, con il patrocinio dei Comuni di Ceriano Laghetto, Solaro e Limbiate, sui cui territori è distribuita la storica frazione del Brollo.

“Artigiani di pace” è il titolo, quantomai attuale, che ha accompagnato questa edizione della festa.

Un evento la cui mancanza negli ultimi due anni causa pandemia si è fatta molto sentire, così che in tantissimi si sono ritrovati in piazza, all’oratorio, in chiesa parrocchiale, per condividere i tanti momenti di intrattenimento, di gioco e religiosi che hanno riempito il calendario della manifestazione.

Inserito nella festa, è tornato quest’anno anche il Palio delle contrade, aperto dalla tradizionale sfilata di apertura lungo le vie della frazione del 20 maggio scorso e proseguito con diverse sfide. La vittoria finale è andata alla contrada della Lepre, ma come gesto di condivisione per celebrare insieme il ritorno della festa, è stato deciso che il palio resterà per tre mesi in ciascuna contrada fino alla prossima edizione. Prima della tradizionale conclusione del lunedì sera con la processione con la statua della Madonna per le vie della frazione, domenica sera c’è stato anche un apprezzatissimo spettacolo pirotecnico, mentre luna park, sagra del pesce e bancarelle richiamavano centinaia di partecipanti.

“E’ stata una festa bellissima, con una grande partecipazione di pubblico e una grande voglia di stare insieme. Sono molto contenta di avere visto tanta gente coinvolta, con la passione e l’interesse per tenere viva una delle tradizioni storiche del nostro territorio che vede protagonista una comunità molto unita e vivace come quella del Villaggio Brollo” ha dichiarato il Presidente della Consulta Brollo Cristina Monegato.

“Sono stati momenti molto belli e intensi, sia quelli di divertimento che quelli religiosi ed in particolare per la valorizzazione e la devozione della chiesetta della Madonna dei Lavoratori, oggetto tra l’altro di recenti interventi di restauro resi possibili dalla generosità e dall’impegno di tanti residenti. Faccio i complimenti alla contrada della Lepre per la vittoria del palio e a tutti i residenti del Villaggio Brollo per la bellissima festa” ha concluso il Sindaco Roberto Crippa.