Concerto “Che Spettacolo” con la Stabat Mater di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 giugno 2022 – Domenica 5 giugno a Rho c’è stata una giornata interamente dedicata alla musica, grazie ai concerti dell’Accademia Stabat Mater.

La scuola di musica rhodense ancora una volta ha scelto come cornice la Villa Burba. Con il patrocinio del Comune di Rho, il concerto è stato presentato con il titolo “Che spettacolo”!

“Non è un eccesso di vanità, il grande spettacolo non sta nelle singole esibizioni”- ha raccontato il maestro Donato Bruno, direttore della Stabat Mater – “ma lo spettacolo sono gli stessi allievi, dai bambini di tre anni ai ragazzi che a breve sosterranno i primi esami in Conservatorio. Sono curiosi, attenti, hanno il desiderio di conoscere; è davvero uno spettacolo ascoltarli e stare a guardarli!”.

Nella storica villa dalle 15.30 alle 19.00 si sono esibiti molti allievi di diverse età, divisi in tre gruppi per classi di strumento ed accompagnati dai propri insegnanti. Ogni singolo spettacolo si è concluso con alcuni giochi musicali che hanno coinvolto direttamente, oltre gli allievi, anche genitori e amici. Un momento di festa per tutti, anche per molte persone in visita al parco che sono state attirate dalle melodie dei ragazzi.

Alle 21.00 si è svolto il concerto dei docenti, introdotti da due allieve che hanno suonato pianoforte e violino prima dell’esibizione dei loro maestri. Gli insegnanti hanno suonato un repertorio molto vario, da Schubert a Hengel Gualdi, da Bizet a Piazzolla, da Mozart a Benny Goodman. Tra gli insegnanti, in questa giornata musicale sono stati protagonisti i maestri Elena Serra, Lorena Vezzaro, Serena Zaffaroni, Riccardo Arrigoni, Willam Bruno, Ruben Giuliani e Francesco Taliento.

L’Accademia propone nei mesi di giugno, luglio e settembre, lezioni di prova gratuite per allievi di ogni età e pacchetti di 5 o 10 lezioni individuali per chi desidera iniziare a suonare uno strumento o a cantare guidato da un docente professionista, a tariffe agevolate, prima di riprendere a fine settembre con il nuovo anno accademico. Tutte le lezioni si terranno a Rho, nella propria sede, presso il Collegio Padri Oblati del Santuario di Rho. Il maestro Donato Bruno e i suoi docenti hanno già in programma molti eventi per la prossima

stagione, per festeggiare i primi dieci anni di attività della scuola di musica.

A settembre riprenderanno anche le attività dell’Orchestra stabile Stabat Mater, l’orchestra dei ragazzi, il Coro di voci bianche “A scuola di in-canto”, le lezioni dei piccoli (3-5 anni) “C’è in gioco la musica” e ci saranno novità che riguarderanno anche la musico terapia e l’informatica musicale.

Sono possibili, infine, le iscrizioni all’anno accademico 2022-23 che per tutto giugno saranno a prezzo agevolato. Per ulteriori informazioni: www.accademiasantuario.com o seguendo il canale YouTube, Facebook e Instagram dell’Accademia Stabat Mater.

