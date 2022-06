DESIGN WEEK NEWS – Museo Astronomico di Brera – Esposizione Saturno

Ultimo aggiornamento il 6 Giugno 2022 – 15:08

In esposizione a Brera “Saturno”: dispositivo per la disinfezione e l’inattivazione degli agenti patogeni in ambienti chiusi nato dall’incontro tra tecnologia d’avanguardia e design sostenibile brevettato da INAF e NVK Design

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2022. “Saturno” è un elegante sistema di sanificazione dell’aria di un ambiente tramite lampade Uv-C in presenza di persone e senza ricambio esterno d’aria, con tecnologia brevettata, il cui prototipo, è in esposizione permanente nel Palazzo di Brera, all’ingresso del Museo Astronomico di Brera (Primo Piano) che fa parte dell’Osservatorio Astronomico di Brera.

La visita a Saturno è libera e gratuita.

Saturno è stato presentato a Milano, durante la prima edizione della SAFETY WEEK 2022 (26 – 27- 28 – 30 APRILE 2022): voluta dalla Consigliera Comunale e Consigliera Delegata alla Città Metropolitana Beatrice Uguccioni e promossa insieme anche al Comune di Milano e alla Città Metropolitana di Milano, il cui obiettivo principaleè stata la promozione della cultura della sicurezza per tutti, a tutte le scale, dalla salvaguardia del pianeta, alla rigenerazione della città, ai cantieri 4.0. Nel ricco carnet di appuntamenti con un focus mirato all’Universo e alla tecnologia di salvaguardia del pianeta e dei suoi abitanti, di fronte a un parterre di istituzioni, politica, scuola, scienziati, sindacati, associazioni imprenditoriali, terzo settore, giovani e professionisti, è stato quindi presentato questo nuovo dispositivo altamente tecnologico per la disinfezione dell’aria e l’inattivazione di SARS-Cov-2.

Saturno progettato e brevettato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica insieme a Natasha Calandrino Van Kleef, architetto titolare di NVK Design (www.nvkdesign.it), ricercatrice e designer- già artefice e promotrice di Contagio Congresso (http://www.contagio.online) – unitamente al ricercatore Andrea Bianco, professore del Politecnico di Milano e al Dott. Giovanni Pareschi, Dirigente di Ricerca INAF.

Il dispositivo, efficace al 100% per l’inattivazione di agenti patogeni, ha la mission di sanificare in sicurezza l’aria negli spazi pubblici quali scuole, ospedali, uffici, ma anche nel quotidiano delle nostre case. L’imprinting di Saturno è tecnologico, l’applicazione dei più sofisticati e innovativi sistemi di disinfezione applicati a materiali d’avanguardia con rivestimento interno “riflettente”, si vedono applicati a un oggetto di design, una lampada plug&play, costituita da due ventole di tipo radiale e lampade Uv-C in grado di trattare grandi volumi di aria in maniera efficiente, a basso consumo e in completa sicurezza.

La lampada presentata è una promessa di futuro migliore. Oggi Saturno è disponibile per l’industrializzazione del prodotto con materiali a basso costo immediatamente disponibili sul mercato. Nella sua configurazione attuale, il prototipo di Saturno occupa lo spazio di una lampada a terra su quattro ruote con un’altezza di circa 2,4 m; le dimensioni complessive e il peso del prodotto finale verranno adattati e scalati a seconda della dimensione dei locali da sanificare.

NVK Design e INAF hanno progettato un oggetto funzionale che migliorerà efficacemente le condizioni ambientali della nostra esistenza. Un progetto, orgoglio italiano, che è ora aperto alla ricerca di sponsor e investitori lungimiranti per commercializzarlo rendendo possibile la produzione su larga scala.

“Ho intrapreso questo percorso di collaborazione con INAF per trovare un’applicazione pratica e riuscire a concretizzare in un dispositivo il risultato degli studi scientifici sulla disinfezione su diversi virus e batteri tramite luce Uv-C. Una sfida che mi è stata lanciata e che ho avuto l’onore di raccogliere è stato immaginare una forma in grado di riflettere i raggi Uv-C per aumentarne l’efficacia senza però farli fuoriuscire in alcun modo dal sistema perchè sono pericolosi per l’uomo. Oggi Saturno, totalmente funzionante, è aperto alla ricerca di sponsor e investitori lungimiranti per commercializzarlo rendendo possibile la sua produzione su larga scala.”

Natasha Calandrino Van Kleef, architetto e designer, titolare di NVK Design (www.nvkdesign.it).

Da sempre convinta che benessere, scienza, tecnologia e cultura siano aspetti imprescindibili di una società sana, Natasha Calandrino Van Kleef si dedica ancora una volta a un progetto che unisce scienza, design e attenzione al sociale.

Architetto e titolare di NVK Design dal 2010, ricercatrice e designer – già artefice e promotrice di Contagio Congresso (2020) (http://www.contagio.online) e del progetto “Kushim Caring Design” nel 2021, Natasha Calandrino Van Kleef ha accolto la sfida di INAF e progettato il dispositivo Saturno con lo scopo, ispirata dalla necessità di contribuire a un futuro sostenibile per l’uomo e il pianeta.

Accanto all’attività di progettazione e grazie all’ esperienza in campo ambientale e culturale è stata nominata nel 2018 Esperta di Commissione Urbanistica e Ambiente ed Esperta di Commissione Cultura di Municipio 1 a Milano.