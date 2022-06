Flower Words, i versi in luce di Marco Nereo Rotelli al Mercato Centrale Milano

Ultimo aggiornamento il 6 Giugno 2022 – 14:53

Nelle date del Fuorisalone (6-12 giugno) il Mercato Centrale Milano ospita Flower Words, una serie di opere a neon di Marco Nereo Rotelli dedicata alla parola come fonte di luce. Lunedì 6 giugno l’appuntamento è con Flower Words – Ruggire le Parole, evento di inaugurazione aperto al pubblico con talk e performance live dell’artista, slam poetry action dei poeti Filippo Balestra, Sergio Garau e Simone Savogin con l’accompagnamento musicale a cura del dj e selector Alessio Bertallot e lo speciale cocktail a tema firmato dal bartender Flavio Angiolillo.

(mi-lorenteggio.com) Milano, maggio 2022 – Anche quest’anno il Mercato Centrale Milano si inserisce all’interno del Fuorisalone, ospitando dal 6 al 12 giugno il progetto Flower Words, quattordici opere a neon dell’artista veneziano Marco Nereo Rotelli dedicata alla parola come fonte di luce.

Fedele alla sua cifra stilistica, Rotelli porta la parola, la luce e la poesia al centro nel nuovo progetto artistico site specific per il Mercato Centrale Milano. Quattordici versi luminosi, che prendono forma in altrettante opere a neon blu in teche di plexiglass 70×70, invitano a essere più consapevoli, a considerare gli effetti indiretti delle proprie azioni e a comprendere meglio l’importanza dell’architettura in un luogo sospeso, dove le parole possono ritrovare la loro forza espressiva e comunicativa. Collocate come fiori verbali che sbocciano in una lenta fioritura, i versi in luce – ognuno di senso compiuto pur collegandosi all’opera seguente o precedente – danno vita al progetto Flower Words all’interno dei due dehors, che nei giorni del Fuorisalone si trasformano in un salotto luminoso, aperto agli avventori nel loro naturale utilizzo, interagendo con gli arredi senza soluzione di continuità.

L’installazione aprirà al pubblico lunedì 6 giugno con l’evento esperienziale Flower Words – Ruggire le Parole (ingresso libero e gratuito dalle 19.30 nel dehors grande). Ispirato al concetto di poesia di Baudelaire, secondo cui in un mondo di dolore e sofferenze il poeta è libero di “far ruggire le parole”, l’incontro mira a presentare il progetto Flower Words con un approccio multidisciplinare tra arti visive, musica e poesia.

In programma talk e performance live dell’artista Marco Nereo Rotelli insieme alla slam poetry action dei poeti e performer Filippo Balestra, Sergio Garau e Simone Savogin, accompagnati da una selezione di drone music a cura del musicista e selector Alessio Bertallot. Al termine il pubblico sarà invitato a “far ruggire” le proprie parole, scrivendole direttamente sulle vetrate del dehors.

«Flower Words contiene tutti gli elementi della mia ricerca artistica. I 14 versi luminosi che compongono l’installazione portano la parola, il segno e la luce a essere i protagonisti di un progetto di poesia come opera d’arte visiva in un luogo di comunicazione e di comunità quale il Mercato Centrale», dichiara Rotelli. «In Flower Words le parole in luce si fanno apparato illuminante, abat-jour dell’intensità verbale che, in occasione dell’evento inaugurale, ritrovano la propria dimensione sonora nella raffinata ricerca musicale di Alessio Bertallot – professionista con cui collaboro da tempo – e nell’urgenza espressiva della poesia performativa di Filippo Balestra, Sergio Garau e Simone Savogin, coinvolgendo il pubblico presente in una vera e propria “chiamata alle arti”, un invito collettivo a cogliere e amplificare l’eco e il potere della parola».

Aggiunge Bertallot: «Se qualcuno come Marco Nereo Rotelli proclama la “chiamata alle arti”, io e Mercato Centrale, da sempre, ci siamo. E con me tre impavidi poeti capaci di soave ironia e profondità, di assalti e slanci leggeri. La musica sarà colore e densità. Il palcoscenico sarà piazza, strada e Mercato, in una meravigliosa sinestesia d’arti: musica, poesia, luce e infine, sapori».

A chiusura dell’evento inaugurale un assaggio dello speciale drink Cronòtopo firmato Flavio Angiolillo, noto bartender del panorama milanese (Mug, Iter, 1943) e artigiano di Mercato Centrale con il suo Cocktail Bar. In occasione dell’evento e del Fuorisalone, Angiolillo ha studiato un drink che cambia colore durante l’assaggio, ispirandosi al concetto spazio-tempo della filosofia greca: anche il tempo soggettivo infatti, varia in funzione degli accadimenti esterni.

Cronòtipo resterà disponibile al Cocktail Bar del Mercato Centrale per tutto il periodo del Fuorisalone.

Marco Nereo Rotelli

Marco Nereo Rotelli nasce a Venezia nel 1955, dove si è laureato in architettura nel 1982.

Da anni persegue una ricerca sulla luce e sulla dimensione poetica che Harald Szeemann ha definito come “un ampliamento del contesto artistico”.

Rotelli ha creato negli anni una interrelazione tra l’arte e le diverse discipline del sapere. Da qui il coinvolgimento nella sua ricerca di filosofi, musicisti, fotografi, registi, ma principalmente il suo rapporto è con la poesia che, con il tempo, è divenuta un riferimento costante per il suo lavoro.

Mercato Centrale Milano

Ideale piazza delle bontà in cui cibo e cultura si incontrano, il Mercato Centrale Milano è uno spazio di 4.500 mq su due piani dove scoprire le bontà degli artigiani, fare la spesa e partecipare a una serie di eventi – tutti gratuiti – tra incontri, dibattiti e laboratori rivolti a grandi e piccini. Il Mercato Centrale Milano si trova in via Sammartini, angolo Piazza Quattro Novembre ed è aperto tutti i giorni dalle sette a mezzanotte.