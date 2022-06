Ultimo aggiornamento il 6 Giugno 2022 – 16:08

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2022 – Poco prima delle ore 15.00, in via Conte Pino Zanchi, è avvenuto un incidente tra un’auto e una moto. Il motociclista, un uomo di 46anni, dopo l’impatto, è stato sbalzato a circa 5m di distanza dall’impatto, riportando una frattura alla gamba e un trauma ad un braccio. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII in ambulanza.

V. A.