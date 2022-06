MALTEMPO LOMBARDIA, INTERVENTO COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE A CASALZUIGNO (VA) DOPO ESONDAZIONE TORRENTE CAMPOSANTO

Ultimo aggiornamento il 6 Giugno 2022 – 16:28

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 giugno 2022 – La Colonna Mobile Regionale è intervenuta questa mattina a Casalzuigno (VA), con mezzi movimento a terra per fornire supporto agli enti locali impegnati nelle operazioni di ripristino a seguito dell’esondazione del torrente Camposanto.

Lo ha comunicato l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia. L’attenzione di Regione Lombardia, in merito agli eventi calamitosi, continua ad essere ai massimi livelli per garantire interventi tempestivi e concreti ovunque vi sia necessità. “Ringrazio i volontari di Protezione civile regionale e le squadre dei Vigili del Fuoco, che in queste ore stanno prestando soccorso alla popolazione colpita dai violenti fenomeni temporaleschi delle ultime ore: il loro supporto, ancora una volta, si è rivelato essere prezioso e puntuale per i Comuni coinvolti”.

Il maltempo ha coinvolto alcune zone del territorio lombardo. Registrati danni a Laveno Mombello e Cittiglio, in provincia di Varese, dove la caduta di piante ha causato chiusure di strade – ora ripristinate alla circolazione – e danneggiato tralicci; segnalati anche diversi allagamenti.

Disagi anche nelle province di Como, Lecco, Cremona e Sondrio, dove sono state ripristinate le utenze interrotte a causa del maltempo. In provincia di Lecco saranno effettuati oggi lavori per riaprire il tratto di SP 67 in località Aveno, nel comune di Tremenico.

Nella provincia di Brescia sono stati registrati 60 interventi per allagamenti e caduta di piante; le zone più colpite risultano, a Brescia città, il quartiere Villaggio Sereno e nella zona del Garda, i centri di Roè Volciano e Salò. La situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa regionale. Nessuna persona è rimasta ferita e non vi è, al momento, necessità di evacuazioni.