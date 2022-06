MILANO DESIGN WEEK. IL PIANO SULLA VIABILITÀ DELLA POLIZIA LOCALE

Ultimo aggiornamento il 6 Giugno 2022 – 20:44

Potenziamenti di pattuglie in strada e monitoraggio dalla centrale operativa per maggiore sicurezza, controlli sulla viabilità e contrasto all’abusivismo commerciale e taxi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2022 – La Polizia locale ha definito un piano operativo di chiusure al traffico totali o parziali che riguarda le aree maggiormente sollecitate anche dal punto di vista viabilistico durante la Milano Design Week 2022, in particolare nell’orario compreso tra le 18 e le 24 quando gli eventi si aggiungono alle normali attività degli esercizi pubblici cittadini. È anche previsto un potenziamento delle attività di monitoraggio da parte della Centrale operativa e delle pattuglie presenti in strada per presidiare la sicurezza e la viabilità stradale ma anche il controllo dell’abusivismo commerciale e dei taxi.

Tra il 6 e il 12 giugno vi saranno tre tipologie di interventi viabilistici per consentire lo svolgimento degli 800 eventi previsti nel centro cittadino e nei distretti Tortona-Savona, Brera-Garibaldi-Gae Aulenti, Centrale-Ventura, Porta Venezia, 5Vie, Sant’Ambrogio, Durini, Isola, Porta Romana-Medaglie D’Oro, Brolo, Bovisa e Montestella (Alpha District).

Chiusura totale al traffico tutti i giorni, dalle ore 18 e alle ore 24 nel distretto Tortona-Savona con estensione oraria della chiusura nei giorni di sabato 11 e domenica 12 dalle ore 10 alle ore 24.

Chiusure mirate a seconda del palinsesto degli eventi organizzati nei distretti citati riguardano le vie Porta, Bagutta, San Maurilio, Santa Marta, via Durini, via Balzaretti (Città Studi) dove sono previsti momenti di particolare afflusso e necessità di contingentamento del traffico.

Sarà monitorato con particolare attenzione dalla Centrale operativa e dalle pattuglie sul posto il distretto Brera-Garibaldi-Gae Aulenti, soprattutto le vie Solferino, Garibaldi, San Marco e Largo Treves anche al fine di garantire sempre la fluidità sull’asse viario Fatebenefratelli-Pontaccio (presenza dell’Ospedale e della Questura) e del trasporto pubblico sull’asse Broletto-Cusani.

Si raccomanda ai visitatori di preferire sempre l’utilizzo dei veicoli di mobilità sostenibile, anche in sharing; a chi si sposta fra i vari eventi in città e per chi deve usare il proprio veicolo si raccomanda di individuare percorsi alternativi all’attraversamento delle aree a grande densità di eventi. Inoltre è sempre preferibile usare il trasporto pubblico che in alcuni giorni avrà prolungamenti di orario. Atm ha dedicato alcune pagine del suo sito proprio all’uso della rete di superficie e metropolitana nella settimana della Milano Design Week: https://www.atm.it/it/AtmNews/AtmInforma/Pagine/mdw_2022.aspx.

Si ricorda inoltre che il dispositivo messo in atto dalla Polizia locale per consentire uno svolgimento sicuro degli eventi e cercare di evitare intralci al passaggio pedonale e alla viabilità nelle aree a maggior afflusso di visitatori, coincide con l’ordinanza sindacale che è in vigore da oggi e fino all’una di notte di lunedì 13 giugno, nei distretti interessati dalla Milano Design Week 2022. In queste zone, sarà vietato il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione (ad eccezione di alcune vie specificate nell’ordinanza) e non sarà consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie di vetro e lattine.