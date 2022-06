Milano. Salinari (F.I.): “Accesso alla sepoltura nel cimitero comunale di Baggio”

Ultimo aggiornamento il 6 Giugno 2022 – 20:53

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2022 – “A causa di assenza di spazi, dal 2019 le sepolture al cimitero di Baggio erano riservate esclusivamente ai residenti nella limitrofa area del cimitero – dichiara Antonio Salinari Capogruppo Forza Italia del Municipio 7 – insieme al Consigliere Comunale Marco Bestetti, abbiamo presentato in Comune e in Municipio la richiesta di eliminare questa rigida limitazione in vista dell’imminente ampliamento – continua Salinari – i cittadini di Baggio sentono forte il senso di appartenenza al territorio e il loro desiderio di essere sepolti nel quartiere deve essere esaudito”.