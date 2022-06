Alla Villa Reale di Monza proseguono gli eventi collaterali organizzati in occasione della mostra Yōkai

Ultimo aggiornamento il 7 Giugno 2022 – 13:27

(mi-lorenteggio.com) Monza, 7 giugno 2022 – Alla Villa Reale di Monza proseguono anche questo fine settimana gli eventi collaterali organizzati in occasione della mostra Yōkai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, prodotta da Vertigo Syndrome e curata di Paolo Linetti, in corso nel Belvedere della villa sino al 21 agosto 2022.

Questo sabato, 11 giugno, si terrà un workshop di illustrazione con Loputyn, nome d’arte di Jessica Cioffi, giovane e affermata illustratrice bresciana, seguita come una rockstar dagli appassionati di manga, a cui è dedicata un’intera sezione della mostra, prodotta dalla casa editrice Hop!, che espone sei tavole originali realizzate per l’occasione e ispirate ad altrettante leggende giapponesi.

Il workshop durerà 6 ore, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, durante le quali Loputyn racconterà tutti i segreti che si celano dietro alla creazione di un’illustrazione. In una giornata con la giovane illustratrice, si potrà apprendere il suo caratteristico stile pittorico, seguendola dalla fase di elaborazione dell’idea, sino alla creazione del disegno e alla sua colorazione. Quest’ultima sarà incentrata su tecniche che valorizzino le linee, come acquerelli, gouache e su colori che esaltino le trasparenze. Maggiori informazioni sul sito www.mostrigiapponesi.it

Domenica 12 giugno, invece, alle ore 15, si potrà assistere alla conferenza gratuita della durata di circa un’ora, ma senza visita inclusa, “I Cosplayers” finalizzata ad approfondire il fenomeno storico del trasformismo nell’arte, folklore e nella letteratura, fino alla nascita alla fine degli anni ’70 del primo cosplayer.

A parlarne ci saranno Paolo Linetti, curatore della mostra e Megumi Akanuma, affermato soprano e Ambasciatrice di Genova nel mondo che ha iniziato a studiare musica e canto in Giappone per poi completare la sua formazione musicale in Italia, cantando per i più prestigiosi templi della lirica. Ma il talento di Megumi non si ferma solo alla musica: è anche traduttrice, interprete e ideatrice di eventi culturali e ha fondato l’associazione culturale DEAI, parola che in giapponese significa “incontro”. Ed è proprio questo il suo scopo: creare occasioni di “Incontro” fra l’Italia e il Giappone.

La conferenza ripercorrerà la storia del cosplay, una forma di espressione che ha le sue radici in Giappone con i manga e gli anime. Esso consiste nell’indossare un costume che rappresenti un personaggio anche nel suo modo di agire, ed è un fenomeno da sempre studiato da sociologi e studiosi che ad oggi considerano “auto-terapeutico” per coloro i quali hanno problemi di timidezza o mancanza di abilità sociali. Si delineerà infine la figura del cosplayer, differenziandolo dal semplice travestitismo.

INFORMAZIONI MOSTRA

YŌKAI. Le antiche stampe dei mostri giapponesi

Monza, Belvedere della Villa Reale (viale Brianza 1)

30 aprile – 21 agosto 2022

Orari

Venerdì 15,00 – 20,00

Sabato e domenica 10.30 – 20.00

Biglietti

Intero € 10,00 | Ridotto € 8,00 | Gratuito per i bambini sino a 6 anni

Biglietto cumulativo Mostra Yokai + Villa Reale € 15,00

Ridotto Scuole € 5,00

Sito internet MOSTRA YOKAI www.mostrigiapponesi.it

Catalogo mostra: Skira (skira.net)

Catalogo sezione speciale Loputyn: Hop! (stay-hop.com)