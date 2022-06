Bollate. Al voto per i Referendum abrogativi il 12 giugno: le regole sicurezza covid

Ultimo aggiornamento il 7 Giugno 2022 – 13:16

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 7 giugno 2022 – Il 12 giugno 2022 si voterà per 5 Referendum abrogativi. Il Comune ricorda che, per poter esercitare il diritto di voto, bisogna presentarsi alla propria sezione elettorale muniti di tessera elettorale e documento d’identità in corso di valididità. Le sedi di seggio saranno quelle consuete.

Per il duplicato della tessera elettorale e il rinnovo della Carta d’identità scaduta, l’Ufficio Elettorale e lo Sportello Polifunzionale effettueranno le seguenti aperture straordinarie: venerdì 10 e sabato 11 giugno, dalle ore 9 alle 18; domenica 12 giugno, dalle ore 7 alle 23.

REGOLE SICUREZZA COVID

Come previsto dal protocollo di sicurezza dei Ministeri dell’Interno e della Salute, ecco le regole a tutela della salute di tutti, che i cittadini dovranno rispettare per poter votare:

No assembramenti; durante l’attesa non si potranno creare assembramenti e dopo le operazioni di voto si dovrà lasciare subito il seggio

Obbligo distanziamento: sia durante l’attesa che durante il voto si dovrà rispettare la distanza di sicurezza di un metro. Durante l’identificazione l’elettore sarà a una distanza di 2 metri dai componenti del seggio

Disinfezione: Saranno posizionati i dispenser di igienizzante e l’elettore dovrà effettuare 3 igienizzazioni: prima di entrare, prima di prendere la matita e dopo aver votato

Mascherina: durante il voto è obbligatorio l’uso della mascherina. L’elettore deve arrivare già con la dotazione.

Responsabilità dell’elettore. Ogni elettore è responsabile del rispetto delle regole basilari quali non presentarsi in caso di febbre, non aver avuto contatti con positivi, non essere in quarantena.

Si richiedono a tutti pazienza e collaborazione per far procedere al meglio le operazioni di voto.