Domenica in Cascina 2022. Giochi, street food e spettacoli sotto la Collina

Ultimo aggiornamento il 7 Giugno 2022 – 18:01

Il 19 giugno dalle 14.30, Località Cascina Sofia – Cavenago di Brianza (MB)

Arriva Domenica in Cascina 2020, l’iniziativa organizzata da CEM Ambiente, azienda che si occupa del servizio di igiene urbana, nella sua bella sede di Cavenago Brianza, in località Cascina Sofia. Si terrà il 19 giugno dalle 14.30 alle 21 circa: un intero pomeriggio, di giochi, laboratori, degustazioni, street food e spettacoli, tutti gratuiti, sotto la Collina che ieri era una discarica. In programma anche visite guidate, sia naturalistiche che storiche, nell’oasi recuperata ai rifiuti.

Ecco il programma

Dalle 14.30 alle 18.00

Laboratorio creativo “Wonder bikes” con Traccia di Colore

Caccia al Tesoro con To Science

Degustazione di miele per grandi (su prenotazione) e Laboratorio sulle api per i piccini con Apicoltura Apiqu

Laboratorio di ciclo-riparazione con Movimento Centrale

Ritmica musicale di gruppo “drum circle” con Mauro Faccioli

Torneo di Ping pong con Tennistavolo Morelli (su prenotazione)

E poi, visite guidate all’ex discarica (su prenotazione)

· La storia della ex discarica con To Science

· Visita naturalistica con Parco Pane