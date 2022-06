Ultimo aggiornamento il 7 Giugno 2022 – 18:06

Dalle 13:30 i vigili del fuoco sono impegnati ad Amalfi per il cedimento di alcuni terrazzamenti a strapiombo sul mare, sottostanti la SS 163 e in prossimità della diga foranea del porto. Nessuna persona è rimasta coinvolta dal crollo, attualmente sono in corso da parte della squadra giunta dal distaccamento di Maiori le operazioni di monitoraggio e verifica strutturale dei percorsi pedonali e delle abitazioni vicine al luogo della frana.