Furisalone 2022

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2022, Dal 7 Al 12 Giugno, in occasione della Design Week per i suoi 10 anni dalla fondazione, Milano Makers (MiMa) sarà presente in 2 location di assoluto prestigio.

Re-Generation organizzata da Interni presso Università Statale di Milano

I primi10 anni della associazione saranno raccontati nella mostra Strutture Leggere per Pensieri Concreti di Franco Raggi con Mario Falci a cura di Maria Christina Hamel, con coordinamento di Cesare Castelli, collocata nella cornice del sottoportico del Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono 7 nell’ambito della manifestazione Re-Generation organizzata dalla rivista Interni, dove verranno raccontate la diffusione e promozione delle autoproduzioni, ponendo l’accento su nuove proposte progettuali, materiche e funzionali, in cui la sostenibilità è il valore guida per una nuova qualità della vita. Le cinque parole chiave che da sempre guidano il lavoro di MiMa – inclusione, economia circolare, sostenibilità ambientale, education, estetica – si declinano in altrettante sezioni dell’esposizione in equilibrio fra arte e design. “Le opere e i prodotti selezionati ben rappresentano il mix generazionale, con una forte componente femminile, che da sempre contraddistingue le manifestazioni di Milano Makers, dove inclusione significa anche accostare il lavoro di alcuni fra i più noti designer italiani a quello di esordienti e talentuosi maker poco conosciuti al grande pubblico”, spiegano i curatori.

La Fabbrica del Vapore ovvero la Fabbrica del Design Indipendente

Grazie all’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano saremo presenti con Sharing Design, giunta alla 7ª edizione, nel nostro luogo identitario per eccellenza: la Cattedrale della Fabbrica del Vapore. Quest’anno il tema prescelto è: ” La Fabbrica del Design – il Design Indipendente nell’epoca dell’e-commerce”, metteremo in mostra una sorprendente installazione di Denis Santachiara che sarà presente con Cyrcus.it, Design Italy che ha preso a cuore la diffusione commerciale di molti dei nostri Makers, Humananimaldesign un interessantissimo progetto per favorire la convivenza in casa dei nostri amici a quattro zampe. Sarà presente anche Mikrodesign.it che produce e distribuisce molti degli oggetti pensati nelle nostre call. Un grande spazio sarà dedicato e di questo siamo particolarmente orgogliosi, alla mostra Lifeline dedicato alla drammatica attualità che anche nel design stanno vivendo in Ucraina a causa dell’aggressione russa, sono presenti lavori di 24 designers e artisti ucraini. In ultimo, ma non ultimo, lo spazio riservato ai nostri iscritti, dove si potranno vedere alcune autoproduzioni veramente interessanti.

