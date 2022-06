Gratosoglio. Ingerisce acqua durante bagnetto: bambino di 8 mesi deceduto in ospedale a Bergamo

Ultimo aggiornamento il 7 Giugno 2022 – 20:48

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2022 – Nel pomeriggio di oggi, in via Costantino Baroni, in zona Gratosoglio, un bambino di 8 mesi, è stato colto da improvviso malore dopo aver ingerito dell’acqua durante il bagnetto. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso, il piccolo è stato trasportato in elicottero nell reparto di pediatria dell’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, dove è deceduto. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo tutta la dinamica dei fatti.

V. A.