Inaugurato il 60° Salone del Mobile 2022 a Rho Fiera, con oltre 2mila espositori, il 25 per cento stranieri; il messaggio di Mattarella

Ultimo aggiornamento il 7 Giugno 2022 – 16:58

(mi-lorenteggio.com) Rho, 7 giugno 2022 Sostenibilità e bellezza. Ecco i due concetti su cui si basa la 60° edizione del Salone internazionale del Mobile, che torna a Rho Fiera dal 7 fino al 12 giugno, con i numeri e le dimensioni a cui eravamo abituati prima della pandemia.

“Anche se non presente fisicamente, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Presidente del Salone del Mobile.Milano, Maria Porro, un messaggio che sottolinea ancora una volta l’importanza di questa manifestazione – afferma il Sindaco Andrea Orlandi – Dopo il covid si ritorna con la presenza record di espositori a questo appuntamento di grande rilievo strategico e competitivo. Il Salone del Mobile è l’Italia nel mondo, e il mondo è in questi giorni a Rho. Spetta a noi tutti con la nostra creatività, capacità imprenditoriale e resilienza accogliere il mondo ed essere eccellenti per essere scelti”.

Insieme al Sindaco Andrea Orlandi, presenti numerose autorità: Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, Elena Bonetti, Ministro della Famiglia e Pari Opportunità Vannia Gava, Sottosegretario Ministero della Transizione Ecologica , Giuseppe Sala, Sindaco della Città di Milano, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Renato Saccone, Prefetto di Milano, Giuseppe Petronzi, Questore di Milano, Carlo Bonomi, Presidente Fiera Milano, Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano, Luca Palermo, Amministratore Delegato Fiera Milano, Alessia Cappello, Assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro – Comune di Milano, Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura – Comune di Milano, Carlo Ferro, Presidente ICE-Agenzia, Alessandro Spada, Presidente Assolombarda

Dopo il consueto taglio del nastro, si è proceduto con i saluti istituzionali e la visita dell’Installazione Design with Nature nel Padiglione 15 e di alcune aziende.

Il Salone è il primo protagonista, ma non l’unico, della Milano Design Week, la settimana del design che nell’era prepandemia attirava a Milano circa trecentomila persone. Imprenditori, giornalisti, collezionisti, intellettuali, critici, designer, architetti, creativi, cultori del bello, ma anche tanti studenti e persone comuni si ritroveranno nella settimana del Salone in una città che li accoglie con una rete di opportunità. Tante le cose da vedere al polo fieristico di Rho, dove si svolge la manifestazione, e non solo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Presidente del Salone del Mobile.Milano, Maria Porro, il seguente messaggio:

«Sono lieto di inviare il mio saluto ai partecipanti alla Sessantesima edizione del Salone del Mobile.Milano che, dopo le sofferte restrizioni dovute alla pandemia, segna il ritorno a un appuntamento di rilievo assoluto in un settore significativo dell’economia nazionale ed elemento di punta del Made in Italy. È una affermazione di coraggio e tenacia che va apprezzata.

La filiera del legno e dell’arredamento è caratterizzata da elevata competitività, alta intensità di innovazione e affermata efficienza organizzativa e costituisce un ambito nel quale la creatività delle piccole e medie imprese italiane raggiunge costantemente una delle sue massime espressioni.

Ne sono dimostrazione le tante creazioni che ogni anno riscuotono successo nei mercati globali e contribuiscono a rafforzare l’immagine dello stile italiano nel mondo.

La crisi internazionale in atto con l’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa sta provocando situazioni di gravi difficoltà nell’economia globale con riverberi negativi sui segnali di ripresa dell’economia che si erano registrati nel nostro Paese.

Occorre rinnovare l’impegno delle istituzioni e di tutte le forze economiche e sociali per evitare la involuzione del ciclo economico. In questa prospettiva, il programma di riforme previsto nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza diventa centrale per rendere il nostro Paese più competitivo».