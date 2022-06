Maratona di lettura a Rho

Ultimo aggiornamento il 7 Giugno 2022 – 13:46

(mi-lorenteggio.com) Rho, 7 giugno 2022 – Domenica 19 giugno 2022 a Rho, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, torna l’appassionante Maratona di lettura dedicata a tutte le età, organizzata da Fare Diversamente APS, Teatro dell’Armadillo, Biblioteca Popolare di Rho e #Oltreiperimetri (Consorzio Cooperho e Sercop asc) con il supporto del Comune di Rho. Una giornata sostenibile, ricca di eventi gratuiti diffusi in diversi luoghi di Rho e pensati per i cittadini di tutte le età: letture ad alta voce, musica, arte, poesia, workshop, incontri con l’autore, laboratori e molto altro per parlare di sostenibilità e impegnarsi a costruire insieme un mondo più accogliente.

Dopo il successo dello scorso anno, quest’anno le letture ad alta voce verteranno sulle 5P

dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile 2030: Partnership, Persone, Prosperità, Pace e Pianeta.

Rifletteremo insieme su come creare un mondo più bello partendo dalla consapevolezza della sua preziosità e della sua unicità, dall’impegno di ognuno di noi nel lavorare a una casa comune più piacevole per tutti.

Gli eventi si susseguiranno dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e saranno una vera e propria corsa al cambiamento che si snoderà lungo 3 percorsi che toccheranno diverse zone della città per poi confluire nel Parco di Villa Burba. Qui, dalle ore 15.00, fino a chiusura dell’evento, si passeranno il testimone 50 lettori ad alta voce, accompagnati da performance artistiche di danza, teatro, musica e pittura a cura di Happy Dance & Theatre, Rosangela Percoco, Marco Bina, Accademia Musicale Crepaldi, Elisa Daolio e Gaёlle Lamberdiere. Anche quest’anno la conduzione è affidata all’artista e docente Silvia Beillard.

Ogni percorso offrirà a tutti la possibilità di essere protagonisti del cambiamento con numerose attività: laboratori e letture per aiutare a capire come combattere lo spreco alimentare, incontri con l’autore, dialoghi su sport e inclusione sociale, una eco-caccia al tesoro per sensibilizzare sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e molto altro.

Oltre a far incontrare i cittadini appassionati di lettura e di cultura che vogliono impegnarsi

attivamente per costruire, insieme ed individualmente, un mondo più sostenibile, la Maratona di lettura dà il buon esempio e promuove i comportamenti sostenibili durante e dopo l’evento tra cui l’utilizzo della bicicletta da parte dei volontari, l’impiego di materiali riciclabili, in particolare contro lo spreco di plastica, la piantumazione di nuovi alberi in città e il pic nic eco-sostenibile aperto a tutti a partire dalle 12.30.

I partecipanti potranno impegnarsi a proseguire le azioni benefiche per il nostro pianeta, anche una volta terminata la Maratona, partecipando alle iniziative future proposte insieme alle realtà del territorio: raccogliendo libri usati per arricchire il bookcrossing della città con #Oltreiperimetri, piantando nuovi alberi in città con Associazione Gentile, formando nuovi gruppi di volontari per mantenere pulito e promuovere ancor più il parco di Villa Burba e il Giardino condiviso La Chiocciola, aderendo al sistema di scambio “Mi fido di noi” di Prendiamoci Cura.

Tutte le attività sono gratuite e verranno curate da: Fare Diversamente APS, Teatro dell’Armadillo, Biblioteca Popolare di Rho, Prendiamoci Cura, #Oltreiperimetri (Consorzio Cooperho e Sercop asc), Accademia Musicale Crepaldi, Radio 20020, AFK – Away From Keyboard, Skateboarding Rho ASD, Passi e Crinali – Giardino Condiviso «La Chiocciola», Caminante APS, Crepaldi Musica e Arte, Happy Dance & Theatre, Polisportiva Oratorio San Carlo, Sesamo Onlus, Briciole di Pane, Cooperativa

Sociale Intrecci, Liceo Clemente Rebora e Associazione Gentile. Nelle attività saranno coinvolti professionisti drammaturghi, arte-terapeuti, dramma-terapeuti, autori e registri teatrali e insegnanti di discipline artistiche.

L’iniziativa fa parte del progetto “CENTRAL PARKS – MARATONE SOCIO-CULTURALI DI COESIONE CITTADINA”, finanziato da Fondazione Comunitaria Nord Milano, con cui si vuole costruire occasioni virtuose per avvicinare i cittadini e le organizzazioni locali intorno alle buone pratiche di cura e di cultura partecipata, nei polmoni dell’aggregazione, i parchi, sia quelli storici che quelli nuovi, decentrati, ponendoli al centro della vita sociale.

Per il programma completo: bit.ly/maratonarho22