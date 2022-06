TRIENNALE MILANO | programma per la Milano Design Week

Ultimo aggiornamento il 7 Giugno 2022 – 13:19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2022 – In occasione della Milano Design Week, Triennale ha ideato uno speciale Public Program dedicato ai protagonisti del mondo della progettazione con incontri, lecture e proiezioni, che accompagna la proposta espositiva.

GLI APPUNTAMENTI

programma per la Milano Design Week

oggi

18.30 Omaggio a Paulo Mendes da Rocha

Proiezione del documentario It’s All a Plan di Joana Mendes da Rocha e Patricia Rubano

Ingresso libero

It’s All a Plan è un film documentario sulla vita e il lavoro di Paulo Mendes da Rocha (1928 – 2021), uno tra i più celebri architetti brasiliani, vincitore del prestigioso Premio Pritzker. Il documentario racconta la sua storia e gli alti e bassi della sua straordinaria vita attraverso una serie di interviste con la figlia Joana sviluppate durante un periodo di dieci anni.

Introduce la serata Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano. Intervengono: Taissa Buescu, curatrice dell’evento, giornalista e curatrice di design, Nadezhda Mendes da Rocha, architetto e designer, e Carlo Gandolfi, architetto fondatore dello studio bunker di Milano, PhD in composizione architettonica allo IUAV e professore associato di progettazione architettonica e urbana, Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma.

19.30 – 23.30 Mace at Triennale Milano

Ingresso libero: triennale.org

In occasione della Milano Design Week,Triennale Milano organizza nel Giardino Giancarlo De Carlo un grande evento musicale aperto alla città. Nell’ambito di Triennale Estate verrà presentato dalle ore 19.30 il dj set di Ilaria Gr e a seguire, alle 21.30, il dj set di Mace.

9 giugno

14.30 Le Tesi di Milano

A cura di: Triennale Milano e Università Cattolica

In collaborazione con: Politecnico di Milano, MEET, Fondazione Italia Sociale, Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco

Ingresso libero

Triennale ospita il Side event del festival New European Bauhaus, promosso dalla Commissione europea a Bruxelles e di cui Triennale Milano è partner. Introduce Massimo Gaudena, Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano. Interverranno: Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, i docenti dell’Università Cattolica, Gabrio Forti e Federica Olivares, referenti del progetto New European Bauhaus per l’Ateneo. Presenzieranno: Maria Grazia Mattei, Presidente di MEET, Stefano Mirti, Direttore di Super – Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco, Paola Moro, Comunicazione di Fondazione Italia Sociale, Ilaria Valente, Docente del Politecnico di Milano. Si esibiranno l’artista Pietro Pirelli e l’attrice Maria Villani.

10 giugno

18.30 Incontro con Formafantasma

Ingresso libero. Il talk sarà in inglese.

In collaborazione con Fondation Cartier pour l’art contemporain

In occasione della Design Week, un incontro con i designer Formafantasma proposto dalla Fondation Cartier pour l’art contemporain come anticipazione della sua prossima mostra Mondo Reale, nell’ambito della 23ª Esposizione Internazionale Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries. Introducono la serata Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, e Grazia Quaroni, Direttore esecutivo partenariato Fondation Cartier pour l’art contemporain. Modera: Michela Alessandrini, curatrice, Fondation Cartier pour l’art contemporain. La conversazione verterà sulla visione di Formafantasma per l’exhibition design della mostra Mondo Reale.