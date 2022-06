Corsico. Lavori fognatura con chiusura parziale di via Vittorio Emanuele, possibili disagi per chi va a Milano e/o Trezzano

Ultimo aggiornamento il 8 Giugno 2022 – 12:28

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 8 giugn o2022 – Lunedì 13 giugno, in via Vittorio Emanuele II prenderanno il via i lavori di rifacimento della rete fognaria da parte del Gruppo CAP, che si dovrebbero concludere entro metà agosto.

L’intervento – che si è reso necessario per risanare un tratto di fognatura che da tempo evidenziava diverse criticità, con episodi anche recenti di allagamenti della via – riguarderà soltanto la strada ribassata e non quella sopraelevata su piazza al ponte.

Per minimizzare l’impatto sui residenti e sulle attività commerciali, i lavori saranno divisi in tre momenti:

• fase 1A (durata di un mese): dall’incrocio con via Cavour fino al civico 44 verrà chiusa la

circolazione automobilistica in direzione Milano; le auto dirette verso il capoluogo potranno

percorrere per intero la sopraelevata

• fase 1B (durata di un mese): si interverrà dal civico 44 al civico 54, chiudendo

completamente la via al traffico, mentre sarà possibile percorrere la sopraelevata verso

Milano; le auto dirette verso Trezzano sul Naviglio percorreranno comunque la

sopraelevata, ma dovranno fare una breve deviazione sulla rotonda di via Matteotti

• fase 2 (durata di circa 10 giorni): dall’incrocio con via Cavour in direzione Trezzano sul

Naviglio fino al civico 20 verrà chiusa solo la carreggiata in direzione Milano, con passaggio

delle auto sulla sopraelevata.

In tutte le fasi verrà garantito il passaggio pedonale sui marciapiedi. Potranno esserci alcune brevi interruzioni in occasione del rifacimento dei singoli allacci. Le deviazioni stradali saranno chiaramente indicate dai cartelli gialli di segnaletica stradale.

«I lavori su via Vittorio Emanuele II – precisa l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Magnoni – fanno parte di un più ampio progetto per migliorare la fognatura di Corsico, rendendo il sistema sempre più efficiente e sostenibile, che ha visto i tecnici di Gruppo CAP al lavoro in diverse vie cittadine, con

un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro».