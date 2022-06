Corsico. Tutto pronto per il ‘super’ Centro estivo: piscina, teatro, danza, fiabe motorie, pittura, rock dance e pallavolo – PROGRAMMA

Ultimo aggiornamento il 8 Giugno 2022 – 12:48

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 8 giugno 2022 – Sabato 11 giugno alle ore 16, nel teatro di via Verdi si terrà un incontro di presentazione dell’organizzazione definitiva dei centri estivi, pensati per i bambini della scuola primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado. L’iniziativa è rivolta alle famiglie che vi hanno iscritto i figli.

All’incontro parteciperanno le parrocchie S. Antonio, S. Luigi, S. Adele e Spirito Santo e le

associazioni del territorio aderenti al progetto, che presenteranno le loro numerose attività. Il ricco programma infatti prevede uscite in piscina, teatro, danza, fiabe motorie, pittura ed espressione artistica, rock dance e pallavolo.

Oltre a illustrare l’edizione 2022 del centro estivo, ci sarà un momento in cui le famiglie potranno rivolgere domande non solo ai responsabili comunali e parrocchiali, ma anche ai referenti delle associazioni.

