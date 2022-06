Cosio Valtellino. Incidente auto moto, deceduto 59 enne

Ultimo aggiornamento il 8 Giugno 2022 – 23:16

(mi-lorenteggio.com) Cosio Valtellino, 8 giugno 2022 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.40, in via Statale, all’altezza dell’incrocio con via Orobie, è avvenuto un incidente tra una moto e una macchina.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Bergamo, e sono giunte un’ambulanza della Croce Rossa di Morbegno e un’automedica. Per permettere le operazioni di soccorso, il traffico è stato temporaneamente bloccato. Inutili sono state le manovre rianimatorie per salvare il motocilista, che è deceduto sul posto.

Altri gravi incidenti sono avvenuti in quel tratto di strada.