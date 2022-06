Giovedì Summer Fest: torna lo shopping serale a Rho con tanti eventi

Ultimo aggiornamento il 8 Giugno 2022 – 15:31

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 giugno 2022 – Shopping di sera nei negozi di Rho a giugno e luglio, a partire da giovedì 9, ma anche food, sport, cultura e musica. Ritornano le tradizionali aperture estive, accompagnate da tanti eventi collaterali per animare la città. La zona pedonale, su richiesta dei commercianti, è stata ampliata rispetto agli anni precedenti sia per via Madonna che per via Dante e Castelli Fiorenza, arrivando fino a piazza Jannacci, di fronte al nuovo teatro.

L’iniziativa Giovedì Summer Fest, organizzata da Confcommercio in collaborazione con l’Amministrazione comunale, prevede l’apertura serale di negozi, bar e ristoranti nel centro storico il 9, 16, 23 giugno e il 7, 14, 21 e 28 luglio con musica, artisti di strada e manifestazioni sportive.

Dice l’assessore al Commercio, Maria Rita Vergani: “Le vie del centro, dopo gli anni dell’epidemia, ritornano ad animarsi tra negozi aperti, bar e ristoranti in cui assaggiare specialità anche insolite; insomma, delle Summer Fest che vivacizzano la nostra estate, supportate da alcuni eventi, culturali, sportivi e non solo, patrocinati dall’Amministrazione. Spero di incontrarvi in una delle piacevoli serate che ci aspettano, passeggiando per il centro, e fare due chiacchiere insieme, apprezzando quanto la nostra città sa offrire in occasioni come queste dei giovedì sera.”

Giovedì 9 si inizia con Circonferenze, il festival di circo e teatro di strada che prevede numerosi eventi, tutti gratuiti, fino al 12 giugno. Il 9 per le vie del centro ci saranno The Tamarros, imprevedibile orchestra acustica tutta da ridere.

Giovedì 16 giugno, in concomitanza con la Settimana dello Sport, è prevista l’esibizione di ginnastica Rho Cornaredo nella nuova piazza Jannacci, antistante al nuovo teatro.

Giovedì 23 giugno alle 21.15 al Cortile di Casa Magnaghi Un giovedì italiano # 5 (e non solo) Viaggio vintage nella musica d’autore Rusconi Modern Sound

Giovedì 30 giugno alle 21, sempre in piazza Jannacci, si terrà il Festival Artchipel, concerto del gruppo “”Big Band Evolution” diretta dal Maestro Marco Fior.

Appuntamento anche con il buon cibo, con tanti eventi collaterali in tutte le vie del centro, tra cui quattro eventi food patrocinati dall’Amministrazione comunale:

23 giugno piazza San Vittore. Serata mediterranea. In collaborazione con Aperol Spritz

30 giugno largo Mazzini Toscana- Abruzzo solo andata

7 luglio via Matteotti, 82-84 Pucce d’autore & birra alla spina

14 luglio piazza San Vittore. Ciccia, salumi e camparino. In collaborazione con Campari.

Questi “Eventi food” sono stati proposti e realizzati da: La Barca, Bar Il Ragno d’oro, La cucina: non il solito ristorante, Macelleria Casati.

Per garantire la sicurezza dell’evento, previste modifiche alla viabilità nel centro città dalle 19 alle 24: