Incidente per un ultraleggero a Pieranica (CR) precipitato durante atterraggio

Ultimo aggiornamento il 8 Giugno 2022 – 11:32

(mi-lorenteggio.com) Pieranica, 8 giugno 2022 – Stamane, poco prima delle ore 8.30, un ultraleggero, in fase di atterraggio, per cause in fase di accertamento, è precipitato al suolo. Ferito il pilota del velivolo, un uomo di 74 anni, che ha riportato, nell’impatto al suolo, un trauma cranico, un trauma al volto, un trauma toracico e un trauma ad un arto inferiore con fratture multiple. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasporatato in elicottero in codice rosso all’ospedale di Cremona.

