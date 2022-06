Incidenti in bici: due feriti gravi a Cavargna (CO) e San Felice del Benaco (BS)

Ultimo aggiornamento il 8 Giugno 2022 – 23:30

(mi-lorenteggio.com) Como, 8 giugno 2022 – Intorno alle ore 14, a Cavargna (Co), una donna di 60 anni è stata soccorsa con l’elicottero e trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como, dopo esser caduta dalla bici, riportando un trauma cranico commotivo e un trauma al volto.

Altro ferito grave, intorno alle ore 16.15, nella frazione di Portese, a San Felice del Benaco (Bs) in via Martiri della Patria, all’altezza del civico 86, dove un uomo di 50 anni, sempre dopo una caduta dalla bicicletta, è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale Brescia in elicottero.

