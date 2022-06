Lainate. con la 10^ edizione di Ninfeamus Torna WUNDER MRKT con IL MERCATO delle MERAVIGLIE a VILLA LITTA

Ultimo aggiornamento il 8 Giugno 2022 – 6:29

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 8 giugno 2022 – Decima edizione per Ninfeamus a Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate e nel suo magico parco circostante. L’annuale appuntamento dedicato alla promozione della cultura della natura e del paesaggio, ideato da Paola Ferrario, conservatore del Museo Il Ninfeo di Lainate, e organizzato con la collaborazione del Comune di Lainate e dell’Associazione ‘Amici di Villa Litta’, torna ad ospitare Wunder Mrkt con il suo Mercato delle Meraviglie.

Un’esperienza indimenticabile dedicata al mondo handmade e ai produttori indipendenti, immersa in un contesto unico. Un weekend diverso dal solito tra cibo, musica, visite, mostre e shopping sostenibile in un luogo dal fascino impareggiabile.

Villa Litta in passato (qualche secolo fa!) fu un luogo di villeggiatura apprezzatissimo da nobili signori e regnanti alla ‘corte’ dei Litta. I motivi erano, e in gran parte ancora lo sono, infiniti. Ad attrarre i visitatori di ‘sangue blu’ erano senza dubbio la straordinaria magnificenza dei palazzi, la grandezza dei giardini, le splendide fontane e giochi d’acqua, le meraviglie da scoprire, assaggiare o ascoltare. Qui si pranzava alla francese, si beveva champagne, di degustava cioccolato e caffè, si ascoltava grande musica e ci si lasciava ogni volta sorprendere da oggetti fatti arrivare appositamente da ogni parte del mondo. Insomma, un luogo dove perdersi e trascorrere momenti fuori dal tempo.

“E’ questa l’atmosfera che cercheremo di riprodurre in chiave moderna con il Mercato delle meraviglie – commenta Paola Ferrario – Lo faremo animando il parco di un mercato della creatività e di tante iniziative dedicate a tutte le fasce d’età. Un week end all’aperto, immersi nel verde dello storico parco, per riscoprire il bello, le relazioni, il divertimento. Per dimenticarsi del tempo e della vita frenetica per scoprire e assaporare un luogo unico che in questi anni abbiamo cercato di far conoscere e valorizzare”.

In occasione della decima edizione di Ninfeamus, vi aspettano due giornate dedicate alla ricerca di magici oggetti di artigianato, cultura, shopping, che si incontrano nella pittorica cornice di un parco premiato più volte come il più bello d’Italia. Vi mostreremo le sue serre liberty, tutte le incantevoli stanze della Villa settecentesca ed il suo celebre Ninfeo del 1500 dai celebri giochi d’acqua. Un vero e proprio universo parallelo popolato di elementi spettacolari, fiori, fontane, statue, stanze affrescate, e soprattutto di tantissimo verde dove rifugiarsi dal caldo dell’estate e godere di un weekend diverso dal solito a pochi chilometri da Milano. Visiterete un vero tesoro del patrimonio culturale italiano alternando la scoperta della Villa a quella di oggetti rari, artigianato, vestiti vintage, gusterete buon cibo, ascolterete musica di sottofondo e potrete fare shopping con una offerta di prodotti originali e stupefacenti.

TRA CACTUS E ORCHIDEE. Con il biglietto d’ingresso alla manifestazione si potrà accedere liberamente anche alle antiche Serre e per ammirare il duplice allestimento.

Rivisitando allestimenti di inizio Ottocento (di cui si trova traccia in documenti datati 1829), nelle antiche Serre di Villa Litta è proposta una collezione allestita con cactus e succulente di diverse varietà, alcune rare provenienti dal continente Americano, in particolar modo dall’America centrale, Stati Uniti (California) e Messico.

La seconda ala delle serre è invece ospita una preziosa collezione, gestita dall’associazione ALAO, composta principalmente da orchidee dei generi Bulbophyllum, Paphiopedilum e Phragmipedium, ma sono presenti numerosissime altre specie e alcuni ibridi di Cattleya di importanza storica, come la Cattlianthe Porcia ‘Cannizaro’.

Nei primi decenni dell’800 esistevano nel parco di Villa Visconti Borromeo Litta almeno dieci edifici a serra: c’erano serre per camelie, serre mobili e fisse per limoni e cedri, serre per ananas, serre calde e tiepide per accogliere specie tropicali. Sono sopravvissute le due ‘Orangeries’ in muratura di mattoni e arcate vetrate, presenti nella parte nord e nell’area ovest del parco; davanti alla fontana del Tritone le grandi serre angolari e curvilinee in ferro e vetro in Stile Liberty.

ARTE E SOSTENIBILITA’. In occasione di Ninfeamus, l’Associazione “CONTEMPORARY Arte&Ambiente APS” presenta una grande mostra/evento a cura del critico d’arte Fabrizia Buzio Negri “NATURA lingua viva”.

OPENING: sabato 18 giugno – ore 11.30, performance live con l’inedita MUSICA AMBIENT concepita dal giovane compositore Federico Calandra e il Giardino verticale di Francesca Zichi, creazione del pubblico con materiali di riciclo.

TICKETS

Prevendite online: www.villalittalainate.it

INGRESSO

Largo Vittorio Veneto 12

PARCHEGGI

Ex Podere Toselli, accesso da via Mengato 18

Su strada

COME ARRIVARE

In macchina

Autostrada A8 Milano-Laghi, uscita Lainate – Arese

S.S.33 del Sempione, seguire le indicazioni per Lainate all’altezza dei comuni di Rho (percorrendo poi la S.P. 101) o Nerviano (percorrendo poi la S.P. 109).

S.S. 233 Varesina, seguire le indicazioni per Lainate all’altezza dei comuni di Garbagnate (percorrendo poi la S.P. 109) o Saronno (percorrendo poi la S.P. 101). A Lainate seguire le indicazioni “Centro” oppure le indicazioni turistiche “Villa Borromeo Visconti Litta”

Mezzi pubblici

Dalla stazione dei pullman Milano Lampugnano (MM1 – Linea Rossa) prendere il pullman diretto per Lainate – LINEA Z617. Per orari consultare il sito www.movibus.it

In treno le stazioni più vicine a Lainate sono Rho e Saronno. Successivamente bisogna prendere il pullman per arrivare a Lainate:

Rho: partenza da Piazza della Libertà – Stazione FS (pullman direzione Saronno)

Saronno: partenza da Piazza I Maggio – Autostazione (pullman direzione Rho) – LINEA Z113.

Per orari consultare il sito www.airpullman.com

La fermata dell’autobus più vicina a Villa Litta è Piazza Matteotti.

In bicicletta

Villa Litta è raggiungibile anche in bicicletta grazie agli itinerari cicloturistici LET – Landscape Expo Tour. Dalla stazione ferroviaria di Garbagnate – Parco delle Groane è possibile raggiungere Lainate, grazie ai percorsi ciclo-pedonali.