Val Brembana (Bg). Escursionista 29enne sbaglia sentiero, recuperato in serata con l’elicottero

Ultimo aggiornamento il 8 Giugno 2022 – 6:34

(mi-lorenteggio.com) VAL BREMBANA (BG), 8 giugno 2022 – Era salito per un’escursione da Mezzeno, diretto verso i Laghi Gemelli ma, nel pomeriggio di ieri, al rientro ha sbagliato sentiero: ha proseguito verso Valcanale – Alpe Corte e si è perso, allora ha chiesto aiuto. La centrale ha attivato il Soccorso alpino, Stazione di Valle Brembana della VI Orobica, perché si riteneva che fosse nella zona di Branzi o Mezzeno, mentre invece stava andando verso il rifugio Alp; sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Nel frattempo il telefonino si era scaricato ma per fortuna il ragazzo, 29 anni, ha incontrato un gruppo di persone che gli hanno dato modo di ricontattare i soccorritori. L’elicottero dei Vigili del fuoco aveva già portato in quota alcune squadre ed è andato direttamente dove si trovava l’escursionista, per recuperarlo. Un ringraziamento particolare va a Enel Green Power, per avere messo a disposizione la funivia, cosa che ha consentito di abbreviare i tempi dell’intervento, cominciato poco prima delle 18:30 e finito intorno alle 21:30 di ieri, martedì 7 giugno 2022.

