Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2022 – 10:54

(mi-lorenteggio.com) Assago, 9 giugno 2022. Venerdì 10 giugno prenderà il via, per il terzo anno consecutivo, l’entusiasmante rassegna assaghese “CinemAssago – Appuntamento sotto le stelle”.

Un’iniziativa nata al fine di offrire svago e divertimento ai cittadini che nelle lunghe serate estive del 10, 17 e 24 giugno potranno beneficiare gratuitamente della visione di 3 film originali e unici nel loro genere.

La prima pellicola, “Bohemian Rhapsody”, ripercorre la storia del leggendario cantante dei Queen, Freddie Mercury, sviscerando le sfumature non solo della star ma anche dell’uomo con tutte le sue peculiarità.

Nel secondo film, “Genitori vs influencer”, va invece in scena lo scontro generazionale tra genitori e figli attraverso la storia di un padre single alle prese con le difficoltà di educare una figlia adolescente, affascinata dal mondo dei social network, il tutto raccontato in una divertente e piacevolissima commedia.

Infine la terza pellicola, “Instant Family”, basata sull’esperienza personale di padre adottivo vissuta dallo stesso regista, racconta in modo finemente ironico le vicende di una coppia che decide di adottare un bambino e si ritrova a dover gestire una giovane adolescente e i suoi due fratelli minori.

È importante ricordare che il “CinemAssago – Appuntamento sotto le stelle” oltre a essere promotore di svago e divertimento è stato pensato e strutturato al fine di aiutare a incrementare il lavoro dei tanti commercianti assaghesi.

“La nostra amministrazione – sottolinea infatti il Sindaco Lara Carano – ha dato inizio a questa iniziativa che ormai da 3 anni è diventata una bella consuetudine per la cittadinanza. È stata fortemente voluta da me e dall’Assessore Santagostino. Lo scopo è fare divertire i cittadini e lavorare i commercianti perché è doveroso in una buona comunità rispettare tutti i ruoli e che ognuno netragga beneficio”.”Anche quest’anno come da alcuni anni – precisa inoltre l’Assessore Donatella Santagostino – inizia da venerdì 10/6 la rassegna cinematografica che porterà i cittadini assaghesi a ritrovarsi nelle piazze della nostra bella cittadina, finalmente senza restrizioni, per assistere alle tre proiezioni dell’evento

“CinemAssago – Appuntamento sotto le stelle”.

Finalmente, quindi, senza le varie limitazioni degli ultimi anni, i cittadini potranno serenamente svagarsi aiutando indirettamente anche l’economia assaghese: proprio per questo, al fine di consentire a tutti i commercianti di incrementare il proprio lavoro, le pellicole verranno proiettate nei tre punti focali per il commercio del Comune stesso.

Ci piace perciò pensare che questo “appuntamento sotto le stelle” ci indichi un orizzonte più ampio, nel quale lo svago e il divertimento diventano anche aiuto e sostegno alla tanto attesa ripartenza economica del paese. Perciò non ci resta che augurare a tutti: buona visione sotto le stelle!