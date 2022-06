Come risparmiare sulle bollette

Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2022 – 16:16

L’arte del risparmio in campo energetico

Milano, 9 giugno 2022 –

Anche noi siamo spaventati dei rincari sulle bollette? Le ultime bollette hanno messo a dura prova le tasche degli Italiani e degli abitanti di mezza Europa.

Se da una parte non possiamo fare nulla per fermare i rincari, dall’altra possiamo agire per cercare di risparmiare sui consumi. Così come andremo a vedere, non si tratta di fare grossi sacrifici, ma di mettere in atto alcuni pratici accorgimenti. Scopriamo quali sono.

Sorgenti di luce a led

Se utilizziamo ancora delle lampadine o delle sorgenti di luce di vecchia generazione, è arrivato il tempo di sostituirle. La tecnologia al led è la migliore in assoluto per combinare elevate prestazioni e bassi consumi. Su https://www.luceled.com/ potremo trovare un’ampia scelta di sorgenti luminose per la casa e per gli esterni.

Utilizzo degli elettrodomestici

Anche gli elettrodomestici per funzionare a dovere e non farci consumare inutilmente energia elettrica in più, devono essere utilizzati correttamente. Facciamo qualche esempio. Evitiamo di mettere in frigo del cibo ancora caldo o di tenere aperto lo sportello per troppo tempo.

Quando dobbiamo utilizzare lavastoviglie e lavatrice, prediligiamo i lavaggi eco, che ottimizzano il consumo energetico.

Informiamoci anche sulla fascia oraria della nostra tariffa e cerchiamo di utilizzare gli elettrodomestici durante le ore in cui l’energia costa di meno.

Classe energetica degli elettrodomestici

Se dobbiamo acquistare una nuova lavatrice, un climatizzatore o un frigorifero, approfittiamo per acquistarne uno con una classe energetica elevata. E’ vero che questi elettrodomestici hanno un costo maggiore rispetto agli altri, ma riusciremo a recuperare i soldi spesi inizialmente dopo qualche bolletta.

Agevolazioni

In alcune zone d’Italia i residenti hanno diritto a degli sconti speciali in bolletta. Anche chi non supera una certa soglia di reddito può richiedere di avere accesso alle agevolazioni per le famiglie meno abbienti. Il risparmio sarà notevole.

Chi ha superato una certa età, inoltre, può usufruire di alcune agevolazioni di diversa natura, evitando di dover pagare per il consumo in un arco di tempo della giornata, giusto per fare un esempio.

Attenti alla modalità stand by

Televisore, fornetto, aspirapolvere, stereo… tutti questi elettrodomestici continuano a consumare anche quando non vengono utilizzati. Anche quando si trovano nella modalità stand by, infatti, richiedono una lenta e costante quantità di energia. Pertanto quando non li utilizziamo assicuriamoci che siano spenti del tutto.

Scegliere la tariffa giusta

Non tutte le compagnie hanno gli stessi prezzi. Potremmo informarci e comparare le varie offerte delle compagnie del mercato libero. Molti trovano utile modificare il proprio piano e passare da una tariffa mono-oraria, che ha sempre lo stesso costo indipendentemente dall’orario, ad una bi-oraria, che ci consente di utilizzare l’energia in maniera più intelligente.

Farsi accreditare la bolletta sul conto corrente

Sapevamo che ogni qualvolta la bolletta arriva a casa in formato stampato andremo a pagare qualche euro in più?

Perché invece non scegliamo di pagare le bollette direttamente dal nostro account online?

Come abbiamo visto, si tratta di piccole azioni che, unite una all’altra, possono rendere il pagamento della bolletta un momento meno difficile!

