Dieci studenti del Collegio San Carlo presenteranno un progetto umanitario negli USA e lanciano una raccolta

Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2022 – 0:02

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2022 – Dieci ragazzi di Milano parteciperanno a un importante evento di scienza e robotica negli Stati Uniti, presentando un progetto umanitario, finanziandosi con una raccolta fondi su GoFundMe .

“Siamo i SustainaBot – si legge – un gruppo di cinque ragazze e cinque ragazzi che frequentano la prima e seconda liceo al Collegio San Carlo di Milano”.

“Quest’anno – scrivono – abbiamo partecipato come squadra alla FIRST LEGO League Challenge, portando come progetto scientifico una soluzione innovativa per aiutare Medici Senza Frontiere a migliorare il trasporto di farmaci in zone remote e in condizioni difficili”.

“La nostra invenzione – spiegano – potrebbe realmente far diminuire la quantità di farmaci che vengono persi o danneggiati da urti e calore durante il trasporto in situazioni difficili”.

“Tra il 20 e il 24 di giugno – proseguono – saremo a Saint Louis (Missouri), per il Global Innovation Award, e avremo la possibilità di presentare la nostra invenzione ad aziende leader del settore, che potranno darci consigli preziosi, così che un domani il nostro progetto possa fare la differenza nel trasporto di medicinali”.

Su GoFundMe sono già stati raccolti oltre 2.300 euro a supporto degli studenti. È possibile donare al link https://gf.me/v/c/4srp/sustainabot-for-first-lego-league