Il 13 giugno apre l’Arena Milano Est e già è calato il velo sulla stagione indoor 2022/2023 del Martinitt

Dal 13 giugno prendete IL VIZIETTO

di venire all’ARENA MILANO EST…

Si riapre con un omaggio a Ugo Tognazzi.

E poi a briglia sciolta con la comicità

di Giovanni Vernia e de I Bugiardini!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2022. Al suo terzo compleanno, il grande palcoscenico all’aperto del Teatro Martinitt non poteva che dedicare la prima serata al grande artista, emblema della commedia italiana, nel centenario della nascita. Ospite speciale alla proiezione di uno dei suoi film più celebri sarà il figlio Ricky Tognazzi.

Si inaugura così la lunga estate di TAKE A BREAK, la nuova stagione sotto le stelle animata da cinema, cabaret, stand-up comedy, musica e festival. A dare il la alle risate, rispettivamente il 14 e 15 giugno, Giovanni Vernia e I Bugiardini.

La più grande arena estiva di Milano -che finalmente è libera di offrire al completo i suoi 800 posti- si conferma il nuovo indirizzo di tendenza, dove ritrovarsi, svagarsi, divertirsi e sfamarsi (di cultura, ma non solo grazie allo street food).

Finalmente liberi. Liberi di stare all’aperto, di riporre mascherine e Green Pass, di proporre tutti gli 800 posti dell’Arena Milano Est. Il polo multiculturale estivo del Teatro Martinitt –coraggiosamente inaugurato nel 2020, in piena pandemia- compie 3 anni e festeggia la libertà.

Si comincia –lunedì 13 giugno– con un triplo festeggiamento: il terzo compleanno del palcoscenico sotto le stelle, il ritorno all’agognata normalità e… il centenario della nascita del grande Ugo Tognazzi.

Dopo aver dedicato, a giugno 2020, il proprio battesimo al doppio anniversario di Fellini e Sordi, l’Arena Milano Est sceglie questa volta di consacrare la propria serata inaugurale a un altro emblema della commedia italiana proiettando uno dei suoi film più celebri: Il vizietto.

A introdurlo -coadiuvato da Franco Dassisti, curatore delle rassegne cinematografiche del Martinitt- sarà il figlio Ricky Tognazzi.

Neanche il tempo dei titoli di coda, che il 14 giugno tocca già allo scatenato Giovanni Vernia e il 15 all’improvvisazione de I Bugiardini. Il 16 e 17 giugno è il turno del festival Earth Movie Days, in collaborazione con Greenpeace Milano: quattro film di sensibilizzazione alla tutela del pianeta. E così via, senza fermarsi mai.

Accesa la miccia il 13 giugno, insomma, si salvi chi può… Da un’estate lunga (fino al 29 settembre), incessante ed esplosiva, con scintille di tutte le intensità e i colori. Nell’ampio cortile di via Pitteri 58, l’arena estiva più grande di Milano (e l’unica a funzionare anche in caso di pioggia, vista la disponibilità della struttura indoor) non darà tregua. Nel cartellone, vivacissimo e assai variegato, tutto un incalzare di grandi nomi del cabaret e della stand-up comedy, musica e musical, special event, rassegne a tema e naturalmente pellicole imperdibili di oggi e di ieri. Per quanto riguarda il cinema, in particolare, durante la settimana si alterneranno film d’autore in lingua originale, i vincitori degli Oscar e i grandi successi di stagione.

Non ci sono scuse, insomma. Non a caso la stagione si chiama TAKE A BREAK: non mancano le occasioni per prendersi una pausa, come e quando si preferisce. Take a film, take a comic-show, take a stand-up, take a concert… e così via. Nel dubbio, non resta che prendersele tutte! E perché non anche take a coffee, a snack or a drink? Lo street food di Go Urban Truck sarà lì apposta.

DA SAPERE

– Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

– Costi: cinema 7 euro, possibilità di abbonamento a 40 euro per 10 ingressi; comedy show 20 euro; concerti 20 euro.

– Acquisto online biglietti (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

– All’ingresso dell’Arena si alterneranno postazioni di street food.

– Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

– In caso di pioggia, gli eventi possono essere spostati all’interno del Teatro Martinitt (430 posti).

– Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it

L’arena in pillole

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti, in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

