Milano. Furti e rapine di orologi preziosi, quattro arresti: uno “lavorava” da solo, gli altri tre si muovevano in gruppo

Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2022 – 21:48

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2022 – Uno “lavorava” da solo mentre altri tre si muovevano in gruppo. L’obiettivo era sempre quello però: turisti facoltosi che, nel centro di Milano, giravano indossando orologi di marche prestigiose dal valore di migliaia di euro.

Con il fermo di quattro persone si sono così concluse le indagini dei poliziotti della questura di Milano.

Nella prima investigazione è stato individuato l’autore di due furti e una rapina compiuti negli ultimi cinque mesi; l’uomo, sempre con la stessa tecnica, avvicinava persone nelle vie dello shopping e, alla minima distrazione, entrava in azione: con violenza strappava dal braccio l’orologio al malcapitato dandosi poi alla fuga. In un’occasione non ha esitato a colpire chi gli si opponeva con la forza.

Le vittime non erano scelte a caso: tutte e tre infatti indossavano costosi “Patek Philippe” del valore oscillante tra i 100mila e i 270mila euro.

La seconda indagine ha invece riguardato un branco di tre persone che, nel centro città ha avvicinato una turista strappandole dal braccio un “Rolex”; nel tentativo di difendersi la donna è caduta provocandosi diverse lesioni.

Le telecamere di sorveglianza dei negozi hanno ripreso i tre che si aggiravano in cerca di vittime e poi alcune fasi della rapina.

Agli agenti che conducevano le indagini è bastato appostarsi per pochi giorni per ritrovarli, di nuovo, lungo le stesse vie a caccia di turisti; il fermo è scattato subito dopo.