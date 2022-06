Monza. Otto nuove stazioni di «bike sharing»

Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2022 – 6:46

(mi-lorenteggio.com) Monza, 9 giugno 2022 -Otto nuove stazioni di «bike sharing» per un totale di 80 nuove colonnine per la condivisione delle biciclette. In collaborazione con Monza Mobilità, gestore del servizio, il Comune di Monza sta ulteriormente potenziando in questi giorni la «sharing mobility», in aggiunta a quanto già realizzato negli anni scorsi, promuovendo l’utilizzo di mezzi non inquinanti, leggeri e poco ingombranti.

Le stazioni già esistenti. Alle prime sette installate sei anni fa grazie a un contributo regionale (Largo XXV Aprile/Municipio, via Sempione, Parco di Monza/viale Cavriga, Ospedale Nuovo San Gerardo, via Arosio – Stazione FS, piazza Castello – Urban Center e via Petrarca/piazza Citterio), si sono poi aggiunte nel 2019 altre sei stazioni, finanziate con un investimento di 286 mila euro nell’ambito del progetto «Mobiscuola»: via Prina (Prefettura), viale Libertà (LibertHub), via Correggio (INPS), piazza Podgora (IPSIA), via Solferino (Ospedale Vecchio) e via Iseo (Circoscrizione), oltre a una nel 2021 al Ponte Colombo.

Il «bike sharing» oggi si allarga ancora. Le otto nuove stazioni di «bike sharing», per un investimento di poco superiore a 400mila euro – di cui 300 mila provengono dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) nell’ambito del progetto «Primus» (Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile) – si trovano in via Grigna (Polo Istituzionale), piazza Bonatti (centro civico), via Mameli (centro civico), via Pitagora (Triante centro sportivo), via Enrico da Monza (polo NEI – Nucleo Educativo Integrato), via Foscolo/angolo via Ferrari (INAIL), piazza Garibaldi (Tribunale) e Monza Sobborghi (Stazione FS).

Si amplia dunque l’offerta della mobilità condivisa sul territorio: con queste nuove installazioni, le stazioni di bike sharing salgono a 22, con 80 colonnine di presa e consegna in totale e oltre 120 biciclette “condivise” complessive circolanti sul territorio e disponibili per la collettività.

Le caratteristiche tecniche delle bici: telaio in alluminio da 26”, manubrio con cestino integrato porta oggetti con cavo elastico, luce anteriore e posteriore a led protette da griglia metallica, dinamo integrata nel mozzo, cambio a tre velocità Shimano integrato nel mozzo, freno anteriore e posteriore a tamburo, campanello a rotazione integrato al manubrio, sella con dispositivo anti asportazione, cannotto telescopico con tacche per riferimento altezza, copertoni antiforatura pieni (senza camera d’aria), cavalletto e QR CODE parafango posteriore, per indirizzamento veloce all’ APP BicinCittà.

Una convenzione tra Monza Mobilità e la Provincia MB per l’utilizzo del bike sharing da parte dei dipendenti. Il bike sharing a Monza trova anche il gradimento delle altre istituzioni. La Provincia di Monza e Brianza, nell’ambito delle iniziative di mobility management dell’Ente, ha stipulato con Monza Mobilità una convenzione che permette l’utilizzo del bike sharing a tariffa scontata ai dipendenti della Provincia che useranno la bici con abbonamento annuale. La convenzione può diventare oggi operativa, grazie all’installazione della stazione di bike sharing di Via Grigna. L’accordo verrà esteso ad altri Enti e grandi aziende, dotate di un mobility manager e di un Piano di Spostamento Casa-Lavoro. In questo modo Monza Mobilità vuole incentivare forme di mobilità sostenibile e attiva, a partire dalle grandi realtà istituzionali e aziendali, che sono in grado di generare ‘shift modale’ a partire dalle abitudini di spostamento dei propri dipendenti.