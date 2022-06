Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2022 – 6:54

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 giugno 2022 – Stamane, alle ore 6.00, un uomo di 55 anni è stato investito in Corso Europa all’altezza dell’incrocio del benzinaio. Il ferito, soccorso da un’automedica e un’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

