Tortona Design Week protagonista del Fuorisalone 2022 propone anche per il weekend un palinsesto ricco di eventi e iniziative

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 20222 – Milano si prepara ad accogliere la Milano Design Week, l’evento che l’ha resa la capitale mondiale del design, insieme all’immancabile Fuorisalone, pronti a stupire visitatori, esperti del settore e semplici appassionati con esposizioni, installazioni, eventi e proposte di design innovative.

Tra i protagonisti più attesi, come ogni anno, torna dal 6 al 12 giugno anche la Tortona Design Week.

Cuore di quest’edizione sarà il progetto Fluidity and Design, concept con cui Torneria Tortona e Tortona Locations – soggetti promotori e organizzatori dell’evento – confermano il percorso intrapreso negli ultimi anni di interpretazione del design come collettore di trasformazione culturale e sociologica.

Due parole chiave che caratterizzano il percorso che le aziende leader del settore stanno perseguendo per attuare la loro ripartenza, ispirandosi alle condizioni che ci vengono imposte e che stanno modellando la nostra vita.

Palcoscenico designato per molti artisti emergenti e non solo, tra le realtà aderenti di fama nazionale e internazionale, troviamo Timberland, IKEA, Lexus, Saviola, Apima, Delta Light, Candy, Hoover, Haier, gloTM, Stone Island, Decor Lab, Capital Collection, Keio University, Lechler – ColorDesign®, Mia Forniture, Zip Zone, Materioteca®, nhow Milano Hotel, Garde e Officina 14.

Main sponsor del progetto è Subaru, che svelerà le forme della SOLTERRA, la prima BEV interamente sospinta da un propulsore elettrico, sarà la protagonista della Subaru Peace of Mind Lounge: una piccola oasi, in cui ritagliarsi un momento di relax e sgombrare la propria mente, nonché teatro di happening e performance artistiche.

A testimonianza della continuità del percorso intrapreso da Tortona Design Week, l’edizione 2022 vedrà anche la realizzazione di “Completing the fragments of nature”, il progetto vincitore del contest The Roundabout: design with nature, lanciato nel 2021 da Tortona Design Week e Domus Academy. Grazie al prezioso contributo di Urbo Style, Linea Light Group e Sense immaterial Reality, la rotonda di via Bergognone verrà trasformata in un’installazione virtuale e fisica, manifesto di una visione più ecologica e sostenibile della città di Milano, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

L’edizione 2022 vuole essere un punto di riferimento per le nuove generazioni che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro. Per questo, Tortona Design Week e l’università della comunicazione IULM collaboreranno per offrire agli studenti del corso ‘Moda e industrie creative’ un tirocinio di approfondimento sui diversi linguaggi delle arti e del design, attraverso l’analisi, sia da un punto di vista fisico che digitale, dei numerosi progetti di comunicazione presenti nei quartieri della Milano Design Week.

Tra i grandi protagonisti della manifestazione, Timberland presenta “Floating Forest”, una foresta multisensoriale galleggiante, realizzata come ecosistema indipendente sull’acqua della Darsena di Milano, per una città più verde. Creata per la Milano Design Week 2022, in collaborazione con Stefano Boeri Interiors, l’installazione di Timberland, la cui mission è equipaggiare e ispirare la nuova generazione a far progredire il mondo, nasce proprio dall’importanza del ruolo che ha la natura e mira ad enfatizzare la visione del marchio per un futuro più verde ed equo, in linea con il concetto di circolarità dove nulla viene sprecato.

IKEA sarà presente a BASE Milano con IKEA Festival, un ricco palinsesto di eventi ed esperienze immersive per raccontare il futuro del retail e del design, indagare come si è evoluto il rapporto delle persone con la propria casa e mostrare come sia possibile migliorare la vita quotidiana vivendo gli spazi domestici in modo consapevole. Nell’area sarà possibile visitare Ögonblick – A Life at home exhibition, un’avvincente installazione fisica e digitale che si ispira ad H22, progetto che ha preso vita ad Helsingborg, in Svezia, al quale IKEA partecipa con l’obiettivo di costruire “la città sostenibile del futuro”.

Una visione elettrizzante per il futuro del design verrà presentata da Lexus grazie a “ON/”, installazione dell’architetto e designer Germane Barnes, che svela i prototipi dei finalisti del Lexus Design Award 2022 e mette in scena le idee degli studenti del Royal College of Art di Londra sul tema della mobilità nel 2040.

Saviola, business unit di Gruppo Saviola, primo ad aver creato il pannello ecologico 100% recycled wood, presenta “LEGEND. the renaissance”: il nuovo tema che rappresenta la rinascita rispetto ai valori dell’habitat e un modo di vivere rivolto alla sostenibilità. RIQUALIFICARE, RINNOVARE, RIPENSARE…i pilastri del Rinascimento introdotti per creare bellezza tecnica ed estetica nei propri prodotti. L’installazione di Saviola è strutturata attraverso un percorso interattivo e immersivo. Un viaggio multisensoriale che coinvolge il visitatore all’interno del processo produttivo del riciclo del legno post-consumo fino all’applicazione del prodotto nell’interior design.

Firmata da APIMA e AICEP Portugal Global con l’obiettivo di promuovere i prodotti portoghesi all’interno della comunità internazionale, MADE IN PORTUGAL è un’elegante esposizione della migliore offerta portoghese per l’Home Interiors: più di 100 prodotti di diversi settori all’interno del Cluster Casa, come mobili, illuminazione, posate, tessuti per la casa e ceramiche. La mostra punta a valorizzare la qualità, la sostenibilità, l’innovazione e la differenziazione dell’interior design e dei prodotti portoghesi.

Per l’occasione, Delta Light presenta i prodotti del nuovo catalogo Lighting Bible 14 New Collection realizzati in collaborazione con lo studio olandese MVRDV Architects. Il prodotto emblema di questa partnership sarà High Profile, una visionaria installazione realizzata con materiali di scarto, visibile nello showroom di via Bugatti. L’opera è la rappresentazione iconica dei valori di sostenibilità, estetica e funzionalità di cui Delta Light si fa portavoce.

Dopo il successo dell’experience “Connect to Extraordinary” presentata nel 2021, Haier Europe torna alla Tortona Design Week con un nuovo percorso immersivo ed esperienziale intitolato “Home Switch Home”, che coinvolge i suoi tre brand internazionali Candy, Hoover e Haier. Più di 1000 mq dedicati alla Smart Home, all’Internet of Things e all’intelligenza artificiale, declinati ad hoc per ognuno dei tre brand e le sue peculiarità. L’experience del Gruppo si inserisce nella cornice tematica “Looking Ahead” del SuperDesign Show 2022 e la fa propria con soluzioni sempre più innovative dove appliances e servizi convergono in un ecosistema connesso che migliora e facilita l’esperienza quotidiana degli utenti. Fil rouge di tutto il percorso è l’app hOn, piattaforma digitale del Gruppo.

Hypernova è l’installazione realizzata dalla designer Sara Ricciardi per gloTM, protagonista dell’area Lounge di Superstudio. Ricciardi invita lo spettatore a compiere un’esperienza in cui natura e tecnologia, unicità e molteplicità coesistono. Un percorso che richiama la filosofia del brand, che invita a non dover necessariamente scegliere tra due opzioni apparentemente opposte, ma a farle convivere “senza compromessi”. Anche lo spazio del Roof seguirà la medesima filosofia e sarà curato per gloTM da TOILETPAPER magazine, il collettivo creativo fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Con Radical Pop Terrace l’obiettivo è ricreare un giardino urbano di forte impatto visivo. Uno spazio super pop, aperto al pubblico tutti i giorni fino alle 21.

Stone Island, coglie l’occasione della Milano Design Week, per presentare Prototype Research Series, progetti unici realizzati in tessuti e/o con trattamenti frutto di ricerche e sperimentazioni non ancora industrializzati. Series 06 è il risultato della stretta collaborazione tra il team di ricerca e sviluppo del marchio consumer Kevlar® e il dipartimento di ricerca e sperimentazione di STONE ISLAND.

Decorazione senza limiti. È questo il tema proposto da Decor Lab, il laboratorio della decorazione di via Tortona 37. Decor Lab riunisce una particolare selezione di prodotti e soluzioni premium per l’architettura, l’interior design e la visual communication, personalizzati e in grado di trasmettere una nuova prospettiva del vivere gli spazi per clienti privati, architetti, designer, arredatori ed esperti di comunicazione che vogliono scoprire e toccare con mano le soluzioni di prima qualità realizzate dagli specialisti della decorazione personalizzata.

Capital in occasione della 60’ edizione della Milano Design Week del 2022, vuole riflettere a pieno i valori su cui si fonda la visione dell’azienda: flessibile e dinamico, vuole essere uno spazio vivo, di incontro e scambio; un teatro di relazioni e storie di impresa, prima ancora che spazio espositivo di prodotti. Lo showroom monomarca Capital di Milano torna protagonista con un’installazione dal titolo “Air is Emotion” scelto e realizzato in collaborazione con l’Interior Designer Elena Pelosi, per descrivere al meglio lo spazio espositivo con un invito a rallentare.

Con il tema “New HOLOS -Awakening New Health-“, la Graduate School of System Design and Management della Keio University (Keio SDM) espone due soluzioni: YOKUN, un nuovo programma di allenamento basato sull’abitudine che si concentra sul declino del senso dell’olfatto di cui di solito non siamo consapevoli, e AQUA STASIS, un prodotto che incoraggia una corretta idratazione su base quotidiana, che è difficile da praticare anche se si sa che è necessario.

Color Design® Lechler – “The Way of Accent” interpreta il tema della sostenibilità, proponendo quattro collezioni di colori ed effetti per realizzare spazi senza tempo grazie a elementi di valore, curati e belli, che ci accompagneranno nella nostra vita domestica per lunghi periodi. Disincentivare la creazione di rifiuti è per Lechler favorire la produzione di “componenti” di pregio in cui la vernice è un elemento prezioso che aggiunge o torna a dare grande valore.

In occasione della Milano Design Week, Zip Zone Events, il format di eventi ideato da Alessandra Stretti per accompagnare ed enfatizzare la natura del Fuorisalone, propone un’esperienza poliedrica e immersiva che spazia tra esposizioni collettive di design, arte e creazioni in materiali innovativi nella loro massima e più pura espressione. Per la sua quinta edizione, il fil rouge che lega molti dei lavori esposti è il riutilizzo creativo dei materiali di recupero per creare pezzi unici e di valore.

All’interno di Zip Zone Events si svolgerà inoltre “Fuori di Design”, una mostra collettiva promossa da Materioteca®. In questa decima edizione vengono ospitate creazioni frutto del riuso e/o riciclo materico. Vi sarà la partecipazione straordinaria di Idea Plast, la cui ricerca e sviluppo si è dimostrata negli anni essere una eccezionale fucina di ispirazione e stimolo nel donare una inedita seconda vita a una disparata varietà di rifiuti polimerici.

L’hotel nhow Milano, istituzione nel Tortona District e non solo, torna a fare tendenza diventando palcoscenico di alcune esposizioni di questa nuova edizione del Fuorisalone. Attraverso un viaggio alla scoperta di linguaggi innovativi e forme sorprendenti con un percorso a tappe che porterà all’esplorazione dei nuovi trend in ambito living, outdoor, fitness e furniture di vario genere, lo spettatore verrà trasportato in una Milano creativa ed inedita, da scoprire ma soprattutto da vivere estremamente in stile nhow.

GARDE, in collaborazione con ADF, che porterà al Fuorisalone il tema Re_creating by nature, presenta un mobile in linea con l’argomento. Inoltre verranno esposti i progetti vincitori di Il Premio Neolaureati 2021 che è stato istituito dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e organizzato dalla Fondazione dell’Ordine.

MIA-FORNITURE coglie l’occasione della Milano Design Week e presenta Inclusione, una serie di installazioni integrate e integrabili in un unico progetto, realizzate con materiali che possono apparentemente sembrare dissimili tra loro.

Officina 14, infine, propone design ed artigianato in una location suggestiva.

Inoltre, saranno presenti i temporary bar Casello Giallo e Verde Tortona.