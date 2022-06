Vacanza on the road senza pensieri grazia al noleggio a breve termine

Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2022 – 16:22

Milano, 9 giugno 2022 – Arriva l’estate, tempo di mare, sole, vacanze e lunghe giornate trascorse all’aria aperta. Ma non tutti hanno a disposizione lunghi periodi di ferie per partire e staccare per un po’ da quelle che sono le incombenze quotidiane.

Molte persone, infatti, nonostante quelli compresi tra giugno e agosto siano mesi feriali, restano in città e continuano a lavorare, seppur con orari ridotti e più flessibili che comunque non consentono loro di pianificare una vacanza che preveda di trascorrere lontano da casa più di due giorni.

L’unico modo per regalarsi uno scampolo d’estate è sfruttare i fine settimana per potersi allontanare dalla città e “fuggire” lontano dal caos e dalla frenesia quotidiana. Per gli amanti dei weekend “mordi e fuggi”, la soluzione è viaggiare in auto, l’unico mezzo che consente davvero di raggiungere ogni destinazione in breve tempo e comodamente. In questo modo non si dovrà tenere conto di orari prestabiliti o, peggio, dover annullare ogni programma perché, magari, il volo prenotato è in overbooking oppure il treno che si voleva prendere non è più disponibile.

Un bel weekend on the road è quello che ci vuole ma, per staccare davvero e partire leggeri, l’ideale è lasciare a casa la propria auto e rivolgersi ad un’agenzia di noleggio auto a breve termine, come Maggiore, che offre la possibilità di viaggiare a bordo di un veicolo nuovo, sicuro ed efficiente, con un costo che comprende ogni tipo di spesa, dall’assicurazione alla manutenzione straordinaria, fino all’assistenza stradale in caso di imprevisti.

Grazie ai numerosi punti di contatto sparsi per la Penisola è possibile scegliere qualsiasi meta da Nord a Sud, isole comprese, e prenotare il proprio veicolo, auto o moto direttamente online. Una volta scelto, basterà semplicemente scegliere la sede più comoda per il ritiro e partire. Nessun altro pensiero, solo la strada come compagna di viaggio e la gioia di potersi godere una vacanza, seppur breve, con la consapevolezza di vivere appieno l’esperienza, nel modo in cui la si era immaginata.

Quanto sarebbe bello avere la libertà di scegliere, un giorno, di partire all’improvviso e di concedersi del tempo per sé? Andare via anche da soli, magari senza neanche scegliere la destinazione, ma ascoltando solo quelle che sono i bisogni di quel momento. Voglia di mare? Andare a vedere quella mostra che finalmente ha aperto i battenti? Una visita improvvisata ai nonni che vivono lontano? Niente di più facile! Affidati a Maggiore, noleggia la tua auto in tutta tranquillità e parti. Sarete solo tu, la strada e le persone che ami!

L. M.