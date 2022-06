￼￼￼￼￼￼￼￼￼Apre la nuova rotatoria sulla S.P. 161 a Settala, al via nuovi lavori e chiusure

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 12:20

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2022. A partire da lunedì 13 giugno 2022 la Città metropolitana di Milano procederà all’apertura della nuova rotatoria sulla S.P. 161 (Via Fermi) a Settala: l’impresa esecutrice provvederà all’installazione della segnaletica necessaria alla nuova viabilità.

A partire dal giorno successivo, martedì 14 giugno 2022, sarà trasferito il traffico della Paullese, dal canale Muzza in direzione Milano, sulla nuova controstrada che si immetterà sulla nuova rotatoria di Via Fermi. La controstrada, a partire dalla rotatoria stessa, sarà percorsa a doppio senso. Per consentire i lavori necessari, si rende tuttavia necessaria la chiusura della rotatoria sulla Paullese (tra le Vie Don Minzoni e Fermi) in direzione Crema, per poter dare avvio alla costruzione del manufatto di scavalco in progetto.

La FASE 2 prevede la chiusura/deviazione dal km 0+000 al km 0+200 della S.P. 161: i lavori cominciano il 13 giugno. Dal 14 giugno, dovendo inoltre procedere alle lavorazioni lungo l’asse dell’attuale sede stradale della “Paullese”, si dovrà far transitare il traffico sul tronco in adiacenza all’attuale sede stradale – dal km 10+850 al km 11+150 della S.P. 415 “Paullese” (FASE 3).

