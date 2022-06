Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 7:08

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2022 – Nei giorni scorsi è stato reso noto il calendario dei prossimi appuntamenti della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare ‘ Frecce Tricolori’.

In Lombardia a Settembre sorvoleranno i cieli di Monza e del suo autodromo, in occasione del Gran Premio Nazionale di Formula 1, di Lovere, in occasione del Memorial Stoppani, e Desenzano del Garda in occasione dell’Air Show.

V. A.