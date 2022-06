Giussano. Scuola “San Filippo Neri” di Birone e via D’Azeglio al via i lavori

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 19:26

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 10 giugno 2022 – È stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo che prevede la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali per tutelare il passaggio in entrata e in uscita degli studenti della scuola primaria “San Filippo Neri” di Birone. A queste prime opere, si affiancheranno alcuni interventi di abbassamento e livellazione di marciapiedi per superare le residue barriere architettoniche presenti nelle vicinanze dell’istituto oltre ad un nuovo dosso stradale su via D’Azeglio in prossimità dell’intersezioni tra via Bixio, Matella e Giordano per ridurre la velocità di transito delle auto .

Un intervento dal costo complessivo di 50mila euro, da calendarizzare nei prossimi mesi, che sarà interamente finanziato con contributi regionali di cui il Comune di Giussano è risultato fra i beneficiari nel corso del 2022. Le opere rappresentano a tutti gli effetti il completamento di precedenti interventi che su via D’Azeglio ha visto fin dal 2016 la realizzazione di una pista ciclabile, di un marciapiede rialzato e di un attraversamento pedonale protetto.

“Il progetto che andremo a realizzare completa i lavori eseguiti negli anni precedenti, mettendo in sicurezza il tratto pedonale compreso tra la Via D’Azeglio, intersezione con via Bixio e Matella, e la Via Giordano, intersezione con la via San Filippo Neri, in corrispondenza dell’accesso alla scuola Primaria di Birone di Giussano – ribadisce Giacomo Crippa, assessore con delega ai Lavori Pubblici – Per questo motivo, si tratta di un intervento che si integra con l’esistente andando nella direzione di tutelare sempre più la mobilità dolce e la visione di una città inclusiva superando le residue barriere architettoniche in prossimità della scuola”.

L’intervento prevede la messa in sicurezza di un attraversamento pedonale posto tra la pista ciclo-pedonale di Via M. D’Azeglio/Bixio/Matella e il percorso pedonale protetto sulla Via Giordano, nel tratto di collegamento che porta alla scuola primaria di Birone, per consentire anche nell’ambito di progetti quali il “Pedibus” lo spostamento di bambini verso la scuola in totale sicurezza e contribuendo a favorire i brevi spostamenti a piedi piuttosto che in auto. Adeguata segnaletica orizzontale e verticale contribuirà ad avvertire i veicoli in transito del possibile attraversamento di alunni diretti al plesso di Birone.

Al tempo stesso, verrà realizzato un dosso in corrispondenza dell’attuale attraversamento ciclabile in Via D’Azeglio così da ridurre, in tutti gli orari, la velocità dei mezzi che percorrono la strada di collegamento fra Birone e Giussano.

Previsto anche un incremento della segnaletica nei tratti stradali iniziali di via Bixio e via Matella, così da garantire un accesso in totale sicurezza al marciapiede che conduce alla scuola primaria.

Inoltre, verranno realizzate 3 rampe in prossimità dell’accesso carraio della Scuola primaria di Birone così da completare, in zona, l’abbattimento delle barriere architettoniche.