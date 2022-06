La luce in mostra al FUORISALONE – kreon presenta “The Circle of Stone”

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 11:50

L’eleganza della semplicità: durante la Milano Design Week 2022 kreon presenta la nuova serie di elementi di illuminazione

“Stone Collection” ispirata alla traslucenza naturale

delle pietre

Il famoso brand belga di illuminazione architetturale presenta la nuova collezione che coniuga

l’unicità del design, la semplicità degli aspetti tecnici e la cura dei dettagli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2022 – Nella cornice della Milano Design Week 2022, kreon, noto marchio di sistemi di illuminazione, presenta la nuova linea “Stone Collection”, ispirata alla traslucenza naturale delle pietre e costituita da nuovi modelli di lampade a sospensione e applique fedeli alla visione del brand che fa dell’unicità del design e della cura dei dettagli i suoi principali punti di forza.

Peculiarità della nuova gamma kreon stone è il fascio di luce diffuso e morbido creato sfruttando la traslucenza naturale dei minerali per offrire un’atmosfera calda, elegante e accogliente in qualsiasi ambiente.

La grana fine e uniforme dell’alabastro, costituita da ossido di ferro, si traduce in eleganti venature nella pietra che contribuiscono ad un design ricercato e di impatto.

Da sempre, i designers di kreon traggono grande ispirazione dalla natura per la realizzazione di prodotti

capaci di racchiudere materiali tradizionali, tecniche artigianali e tecnologie moderne in un design che esprime il perfetto connubio tra passato e futuro.

L’imperdibile appuntamento della Milano Design Week sarà l’occasione privilegiata non soltanto per scoprire da vicino la nuova collezione ma anche per visitare il kreon creative space di via V. Forcella 5, da 25 anni espressione della creatività e polo di innovazione dell’azienda che dal 6 all’11 giugno accoglierà i visitatori con l’iconica installazione “The circle of Stone”.

A testimonianza della continua ricerca dell’innovazione nel design, kreon ha siglato di recente una partnership con il Designtech di Milano, il primo hub di innovazione tecnologica dedicato al design situato all’interno del nuovo distretto MIND che riunisce in un unico ecosistema professionisti del settore per un approccio sempre più connesso al futuro dell’abitare e del vivere.

Informazioni su kreon

Unicità del design, tecnica e cura dei dettagli: questi i tre principi che dal 1982 guidano kreon nella progettazione di elementi per l’illuminazione.

Valori che rappresentano una vera filosofia che riduce ogni prodotto all’essenziale, senza compromessi. Questo approccio ha fatto di kreon un brand pioniere nella produzione di soluzioni per l’illuminazione.

Kreon, oggi, offre una gamma completa anche per l’ambiente ufficio, particolare attenzione viene prestata all’armonia tra comfort e funzionalità. I suoi sistemi di controsoffitto metallico integrati sono un esempio di design, tecnica e funzionalità.

V.A.