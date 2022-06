LAVORI PUBBLICI. CASTELLO SFORZESCO, TERMINATI GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO PER I DANNI DOVUTI AL MALTEMPO

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 16:05

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2022 – Sono stati ultimati, nel corso della giornata di ieri, gli interventi di ripristino delle coperture del Castello Sforzesco danneggiate dalle forti raffiche di vento che hanno investito Milano lo scorso 7 febbraio.



I lavori hanno interessato le coperture delle merlate della cortina di Santo Spirito (lato Cadorna) e della cortina del Filarete dove è stato necessario riposizionare i coppi di copertura risultati fuori sede o in posizione di scivolamento.



Per quanto riguarda invece la Torre di Santo Spirito si è provveduto alla rimozione del basamento lapideo del pennone rimasto incastrato sulla balaustra in ferro del tetto della torre, al successivo ripristino della porzione di balaustra in ferro e dei coppi di copertura danneggiati.



I lavori di ripristino sono risultati necessari in seguito agli eventi atmosferici che hanno investito Milano nella giornata dello scorso 7 febbraio, con raffiche che hanno raggiunto velocità pari ai 110 km/h.

Le opere sono state portate a termine con oltre un mese di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista (15 luglio 2022). Per la realizzazione dell’intervento l’Amministrazione comunale ha provveduto, in somma urgenza, allo stanziamento totale di 275mila euro.

