Lecco. Maggianico celebra Ghislanzoni e i 150 anni dell’AIDA di Verdi

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 10 giugno 2022 – Nel 1972 al Teatro alla Scala si tenne la prima rappresentazione europea di uno dei capolavori più noti e importanti di Verdi: l’opera “Aida”. Il successo dell’opera fu condiviso con l’autore del libretto: il poeta e scrittore lecchese Antonio Ghislanzoni.

L’Associazione Giuseppe Bovara di Lecco in collaborazione con la Delegazione FAI di Lecco e con il contributo del Comune di Lecco, propone un articolato programma di iniziative dal titolo “AIDA 150 ANNI – Ghislanzoni, Verdi e la nascita di una grande opera” per celebrare la ricorrenza.

Nel 1972 al Teatro alla Scala si tenne la prima rappresentazione europea di uno dei capolavori più noti e importanti di Verdi: l’opera “Aida”. Il successo dell’opera fu condiviso con l’autore del libretto: il poeta e scrittore lecchese Antonio Ghislanzoni (1824-1893).

L’Associazione Giuseppe Bovara di Lecco in collaborazione con la Delegazione FAI di Lecco e con il contributo del Comune di Lecco, propone un articolato programma di iniziative dal titolo “AIDA 150 ANNI – Ghislanzoni, Verdi e la nascita di una grande opera” per celebrare la ricorrenza.

Programma:

venerdì 10 giugno

ore 21.00 – Casa Ghislanzoni-Mauri (in via Martelli a Maggianico)

Proiezione su grande schermo di una storica edizione di “Aida”

Ingresso libero fino ad esaurimento posti In caso di pioggia l’evento si terrà nell’Auditorium di Villa Gomes

sabato 11 giugno

ore 16.00 – auditorium di Villa Gomes

Tavola Rotonda “150 anni di Aida” con la partecipazione di Emilio Sala, Ilaria Bonomi, Edoardo Buroni. Modera Angelo Rusconi e introduce di Pietro Dettamanti

Ingresso libero

ore 20.15 – Casa Ghislanzoni-Mauri

Visita guidata a cura della Delegazione FAI di Lecco con Francesco D’Alessio e Umberto Calvi

ore 21.00 – Casa Ghislanzoni-Mauri

Salotto musicale a casa Ghislanzoni, musiche di Martini, Giuliani, Rossini, Bellini, Verdi – con Dyana Bovolo, mezzosoprano e Marco Battaglia, chitarra ottocentesca

Al termine brindisi scapigliato nella Galleria delle Feste

Ingresso libero fino ad esaurimento posti In caso di pioggia l’evento si terrà nell’Auditorium di Villa Gomes

domenica 12 giugno

ore 18.00 – parco di Villa Gomes

Il trionfo di Aida L’opera ottocentesca e la banda, musiche di Verdi, Gomes, Ponchielli. Eseguito dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Giovanni di Lecco, direttore Mauro Bernasconi

Ingresso libero