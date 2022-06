MilanoNordOvestPRIDE. A Bollate il 21 e 22 Giugno, gli eventi della settimana

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 12:29

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 giugno 2022 – Proseguono gli appuntamenti del MilanoNordOvestPRIDE a Bollate. Si terrà martedì 21 giugno alle ore 18,30 in Biblioteca, l’incontro con la scrittrice Cathy la Torre che presenterà il suo libro “Ci sono cose più importanti. I diritti che non possono più essere rimandati”. Seguirà, mercoledì 22 la proiezione del film Gamberetti per tutti di Maxime Govare e Cedric le Gallo, al Pub&bar Il Ranocchio.

PER SAPERNE DI PIU’

“Ci sono cose più importanti. I diritti che non possono più essere rimandati” è un libro sui diritti civili, scritto dalla famosa avvocata e attivista che lavora per promuovere l’uguaglianza contro ogni forma di discriminazione.

Ogni volta che in Italia si prova a fare un passo avanti nel campo dei diritti civili o si lotta per la difesa o l’empowerment di quelle che definiamo minoranze, qualcuno immediatamente protesta: «Ma non ci sono cose più importanti?». La retorica del «ci sono cose più importanti» negli ultimi anni è diventata una vera e propria tendenza e intanto molte battaglie vengono messe in secondo piano, perché, appunto, c’è sempre qualcosa di «più importante».

In questo libro, Cathy La Torre disegna la mappa di un viaggio nei diritti che non possono più attendere. Attraverso esempi concreti, racconta come altrove hanno fatto, spesso a costo zero, quello che in Italia ancora si rimanda. Un prontuario gentile che vi permetterà di avere sempre una risposta pronta e fondata all’annosa domanda: «Ma non ci sono cose più importanti?».

A fine presentazione sarà possibile acquistare una copia e farla firmare dall’autrice.

Il MilanoNordOvestPRIDE è un’evento promosso dai Comuni di Bollate, Rho e Novate Milanese in collaborazione con le associazioni Nuova Casa del Popolo di Novate M.se, Casa Azul – La Casa dei Diritti di Rho e GayMinOut LGBT Nord Milano.

V.A.