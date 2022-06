MONZA. VERSO L’ELECTION DAY: REFERENDUM E AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO: LE INFO

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 6:26

(mi-lorenteggio.com) Monza, 10 giugno 2022 – Monza si prepara al voto.

Domenica 12 giugno sarà Election Day: ci si potrà esprimere sui cinque quesiti referendari sulla Giustizia e per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale con, nel caso nessun candidato superi il 50% dei voti, eventuale turno di ballottaggio domenica 26 giugno.

Gli orari

I seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23.

Una volta chiuse le urne ci sarà prima lo spoglio dei cinque referendum in programma e il giorno successivo, il 13 giugno alle ore 14.00, inizierà lo scrutinio delle amministrative.

Che cosa serve

È necessario recarsi al seggio indicato sulla propria tessera elettorale, che dovrà essere esibita insieme a un documento d’identità valido al momento del voto.

La tessera è personale e vale fino all’esaurimento dei 18 spazi disponibili. Terminati gli spazi a disposizione, l’interessato (o altra persona delegata) deve richiederne una nuova.

Rilascio tessere elettorali

Lo Sportello al Cittadino, per il solo rilascio delle tessere, sarà aperto in orario straordinario:

venerdì 10 giugno e sabato 11 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18.00

domenica 12 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Per specifiche necessità, si può contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri 039.2372.292 – 293 – 295,

e-mail: elettorale@comune.monza.it.

In caso di COVID

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di isolamento per Covid 19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio.

La domanda e gli allegati devono essere inoltrati esclusivamente all’indirizzo mail: elettorale@comune.monza.it, pec: elettorale@pec.comune.monza.it.

Le istruzioni sulla documentazione da allegare alla domanda sono »online .

Il voto viene raccolto a domicilio durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno 2022.

Anziani e disabili

Per agevolare il voto agli elettori con difficoltà motorie, l’Amministrazione Comunale organizza servizi di trasporto gratuito.

In particolare per gli anziani è previsto un servizio con autista, mentre per gli elettori con gravi difficoltà di deambulazione è disponibile un automezzo appositamente attrezzato.

Entrambi i servizi devono essere prenotati all’ufficio Elettorale telefonando ai seguenti numeri: 0392372292 0392372295 0392372508

Il servizio di trasporto ai seggi sarà effettuato domenica 12 giugno dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 18.00.

I risultati in tempo reale

Nei giorni di svolgimento delle consultazioni elettorali, l’affluenza e i risultati per il turno ordinario delle amministrative potranno essere seguiti in diretta online su www.comune.monza.it o sulla piattaforma ministeriale Eligendo https://elezioni.interno.gov.it/.